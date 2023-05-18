Чехия лишила Россию права на бесплатные земельные участки

Правительство Чехии на фоне войны в Украине отменило указы времен СССР, предоставлявшие российскому посольству право на бесплатное пользование землей в Праге и других городах республики. Об этом в среду, 17 мая, сообщил министр по делам Европы Мартин Дворжак.

"Мы отменили решения правительства, принятые под прицелом русских танков после оккупации нашей страны, которые и по сей день позволяли России безвозмездно пользоваться большими участками земли на нашей территории. Несанкционированные доходы от использования этих участков не должны поддерживать текущую оккупацию Украины", - написал Дворжак в Twitter.

Zrušili jsme rozhodnutí vlády učiněná pod hlavněmi ruských tanků po okupaci naší země, která dodnes umožňovala Rusku bezplatně využívat rozsáhlé pozemky na našem území. Neoprávněné zisky z užívání těchto pozemků nesmí sloužit k podpoře současné okupace Ukrajiny. pic.twitter.com/k478ux6oQk — Martin Dvořák 🌈 (@_MartinDvorak) May 17, 2023