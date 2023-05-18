ВСУ продолжают наступление на бахмутском направлении

"Бахмут остается эпицентром боевых действий на востоке Украины... В ходе боев наши подразделения, несмотря на то, что нет сейчас преимущества в личном составе, снарядах и технике, продолжают продвигаться на флангах. Расстояние, которое нам удалось пройти за сутки, составило от 150 до 1700 метров", - сказал Сергей Череватый.

Он добавил, что российская армия отступает, когда "им хорошо насыпают". При этом Череватый отметил, что противник не оставляет попытки взять Бахмут.

Так, российские войска нанесли 487 ударов по украинским позициям из пушек и реактивной артиллерии. Произошло 25 боевых столкновений, шесть авианалетов.

В свою очередь, ВСУ уничтожили 2 самоходные артиллерийские установки "Мста", БПЛА "Орлан-10" и 8 полевых складов с боеприпасами врага.

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