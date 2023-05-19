Фото ⟩ Ночью Украина вновь подверглась обстрелам

Также было совершено 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, говорится в утренней сводке генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что столица Украины подверглась десятой воздушной атаке с начала мая: ночью по Киеву были запущены беспилотники Shahed. По его словам, такой тактикой российские военные пытаются истощить украинские средства ПВО, а также психологически влиять на гражданское население, пишет "Медуза".

"Не дождутся! Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены!" - сказано в Telegram-канале администрации.

В Кривом Роге есть попадание по частному промышленному предприятию, есть пострадавшие, - сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Как сообщается, есть существенные разрушения цехов, уничтоженное оборудование. Несколько построек загорелись. Пострадали 2 человека: женщина госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии, 45-летнему мужчине помощь оказана на месте.

Глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил, что в промежутке между четырьмя и пятью часами утра регион атаковали беспилотники Shahed, в ответ сработали средства ПВО.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что целью атаки дронов был объект критической инфраструктуры города. Пострадавших в результате атаки нет.

Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что в ходе ночной атаки средства ПВО уничтожили 16 ударных беспилотников Shahed-136/131 и три крылатых ракеты "Калибр". Всего были зафиксированы пуски 22 дронов и шести ракет.

Минобороны РФ пока новую атаку по украинским городам не комментировало.