Эксперты: принцесса Уэльская затмевает короля Великобритании

Опубликованные частные видео из-за кулис коронации короля и выступление Кэтрин в финале конкурса "Евровидение" явно вызывают симпатии народа к принцессе Уэльской.

Похоже, это также знаменует собой новую эру для семьи наследного принца Уильяма и принцессы Уэльской - и не секрет, что самые большие ставки делаются именно на них.

Королевский эксперт Ингрид Сьюард комментирует: "Принцесса Уэльская всегда визуально затмевает 74-летнего мужчину своей молодостью и красотой".

Однако эксперт отмечает, что действия Кейт и ее покойной свекрови Дианы отличаются:

"Она никогда не пытается его затмить - то, что осознанно делала Диана.

Она очень уважает своего свекра и никогда даже не просчитывала такой вариант".

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Эксперт считает, что появление на "Евровидении" было согласовано с королем и, возможно, он даже попросил ее об этом: "Вероятно, в Виндзорском замке он сам попросил ее сыграть. Она бы не стала этого делать без разрешения короля и, вероятно, долгих уговоров с его стороны".

Королевский эксперт Ричард Фицуильям соглашается: "Нет никаких сомнений в том, что публика очарована семьей принца Уэльского, и Кэтрин в частности. Ее выступление на открытии "Евровидения", посылающее проукраинский месседж как никто другой, было сенсационным!".

Сам король также осознает стремительное падение поддержки монархии среди молодежи: "Появление семьи принца Уэльского в социальных сетях - способ борьбы с этим. Это место для них, потому что король и королева не могут так открыто публиковаться в социальной среде".