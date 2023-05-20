Наводнения в Италии: в регионе Эмилия-Романья погибли уже 14 человек, дожди продолжаются

В результате ливневых дождей за 36 часов на севере Италии выпала полугодовая норма осадков, а причиненный ущерб оценивается в миллиарды евро.

Из-за наводнений пришлось также отменить этап гонок "Формулы-1" в Имоле.

В пятницу организаторы "Формулы-1" заявили, что жертвуют миллион евро на восстановительные работы в пострадавших регионах. Ранее с таким же обещанием выступила команда "Феррари".

По данным организации Legambiente, которая занимается вопросами окружающей среды, в зонах с повышенным риском наводнений живет почти 7 млн итальянцев.

Еще в 2014 году тогдашний премьер Маттео Ренци создал оперативную группу Italia Sicura (Безопасная Италия), в задачу которой входила работа по предотвращению наводнений и оползней.

Однако уже в 2018 году правительство Джузеппе Конте эту группу распустило и создало своей проект, который так и не был осуществлен.

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