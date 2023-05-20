Видео ⟩ Новый рекорд: в Кекаве пожилой мужчина сел за руль с 4,5‰ алкоголя в крови

На улице Ригас в Кекава посреди ночи столкнулись две машины. Авария не была серьезной - пострадали борта автомобилей, а водитель, устроивший аварию, скрылся. Позже полиция нашла его сидящим в машине на улице Сколас.

Глава полиции краевого самоуправления Марис Боминьш говорит, что употребление алкоголя мужчиной вылилось во многодневное пьянство в своем авто.

Пытаясь сбежать после аварии, он решил остановиться в поле зрения трех полицейских камер наблюдения. Фактически мужчина в автомобиле жил. Сотрудники правоохранительных органов следили за ним.

Полицейские заметили, что у пьяного мужчины было довольно много знакомых, которые, вероятно, считали допустимым его пьянство. Более того, друзья решили обеспечить водителя неисчерпаемым запасом алкоголя и закусок вроде колбасы и сыра. Тем временем полицейские ждали. В какой-то момент мужчина решил сесть за руль. Он успел проехать несколько метров, когда услышал позади полицейские сирены.

У мужчины сильно распухла щека - видимо, один из друзей ударил его по лицу. Полицейские попросили водителя дунуть в алкотестер - были подозрения, что количество промилле, которое покажет прибор, зафиксирует недавний антирекорд.

После нескольких замеров алкотестер показал 4,5 промилле. Список правонарушений водителя будет весьма внушительным, учитывая, что он не только совершил аварию, но и скрылся с места происшествия, не говоря уже о чрезмерном содержании алкоголя в крови при нахождении за рулем.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)