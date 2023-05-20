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Начался сезон клубники! Сколько стоит первый местный урожай?

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Клубника. Иллюстративное фото
Клубника. Иллюстративное фото Фото: Christin Lola/Shutterstock

В то время как клубника, посаженная на открытых полях, еще только цветет и, скорее всего, начнет плодоносить к Лиго, те латвийские садоводы, которые выращивают ягоду в специальных помещениях, в эти дни уже собрали первый урожай, следует из информации в социальных сетях.

Так, например, размещенная в Facebook сегодня, 20 мая, публикация клубничного хозяйства Bloomi в Вангажи показывает, что цена первой клубники составляет 10 евро за килограмм. Цена с доставкой - 15 евро за килограмм.

А предприятие Ziediņi в Вийциемсе продает первую ягоду по 9 евро за килограмм.

Как выяснил портал TVNET, на Рижском центральном рынке латвийской клубники пока нет - торговцы обещают первый урожай в конце мая - начале июня.

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