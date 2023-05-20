Начался сезон клубники! Сколько стоит первый местный урожай?

В то время как клубника, посаженная на открытых полях, еще только цветет и, скорее всего, начнет плодоносить к Лиго, те латвийские садоводы, которые выращивают ягоду в специальных помещениях, в эти дни уже собрали первый урожай, следует из информации в социальных сетях.