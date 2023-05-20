Пригожин заявил о взятии Бахмута. ВСУ это опровергло

Евгений Пригожин сделал такое утверждение в видеообращении в своем Telegram-канале.

Глава ЧВК "Вагнер" опубликовал видео, где он со своими бойцами стоит на фоне разрушенных кварталов Бахмута. В видео Пригожин сказал, что битва за Бахмут продолжалась 224 дня.

По его словам, последнее многоэтажное здание на юго-западе города, удерживаемое ВСУ, перешло под контроль ЧВК "Вагнера".

Напомним, что ранее в министерстве обороны Великобритании заявляли, за последние несколько дней командование российских войск с высокой долей вероятности перебросило по меньшей мере несколько боевых подразделений на бахмутское направление.

В свою очередь, ВСУ не подтверждают взятие Бахмута российскими силами.

"Это неправда. Наши подразделения продолжают бои в Бахмуте", - сказал агентству Reuters спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ситуация в Бахмуте критическая, но украинские военные контролируют часть города.

"В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолет". По состоянию на сейчас наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор", - написала она в Telegram.