Сб, 20.05.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Пригожин заявил о взятии Бахмута. ВСУ это опровергло

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 2
Основатель российской ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Основатель российской ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Фото: YULIA MOROZOVA

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его группировка полностью контролирует Бахмут. Об этом сообщает Русская служба BBC и "Медуза".

Евгений Пригожин сделал такое утверждение в видеообращении в своем Telegram-канале.

Глава ЧВК "Вагнер" опубликовал видео,  где он со своими бойцами стоит на фоне разрушенных кварталов Бахмута. В видео Пригожин сказал, что битва за Бахмут продолжалась 224 дня.

По его словам, последнее многоэтажное здание на юго-западе города, удерживаемое ВСУ, перешло под контроль ЧВК "Вагнера".

Напомним, что ранее в министерстве обороны Великобритании заявляли, за последние несколько дней командование российских войск с высокой долей вероятности перебросило по меньшей мере несколько боевых подразделений на бахмутское направление.

В свою очередь, ВСУ не подтверждают взятие Бахмута российскими силами.

"Это неправда. Наши подразделения продолжают бои в Бахмуте", - сказал агентству Reuters спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. 

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ситуация в Бахмуте критическая, но украинские военные контролируют часть города.

"В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолет". По состоянию на сейчас наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор", - написала она в Telegram.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 2

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх