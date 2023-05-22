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Фото ⟩ Молодой Галкин в Юрмале, а Сердючка и Måneskin в Таллинне

rus.tvnet.lv
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Еженедельно RUS TVNET рассказывает, чем занимались звезды на выходных. 

Максим Галкин поделился архивным фото из Юрмалы

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Татьяна Мингалимова пила кофе

Беременная Манижа на мяче

Лева Би-2 в США

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Слава Комиссаренко в Майами

Måneskin в Таллинне

Верка Сердючка тоже была в столице Эстонии

Анна Седокова покрасила волосы

Яна Брук побывала на хоккейном матче

Данила Поперечный встретился с "Би-2"

Светлана Лобода тренировалась

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