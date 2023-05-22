Фото ⟩ Молодой Галкин в Юрмале, а Сердючка и Måneskin в Таллинне

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, чем занимались звезды на выходных.
Максим Галкин поделился архивным фото из Юрмалы
Стас Давыдов на мотоцикле
Маркус Рива в Лондоне
Руслан Усачев отметил 34-летие
Наргиз Закирова в новом образе
Божена Рынска с дочерью в Юрмале
Татьяна Мингалимова пила кофе
Беременная Манижа на мяче
Лева Би-2 в США
Женя Мильковский делал селфи
Слава Комиссаренко в Майами
Måneskin в Таллинне
Верка Сердючка тоже была в столице Эстонии
Анна Седокова покрасила волосы
Яна Брук побывала на хоккейном матче
Данила Поперечный встретился с "Би-2"
Светлана Лобода тренировалась
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