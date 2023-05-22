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Видео ⟩ "Премьер-министр Финляндии Кая Каллас". Российский эксперт запутался в эфире

rus.tvnet.lv
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Российский эксперт запутался в эфире на телеканале "Россия-1"
Российский эксперт запутался в эфире на телеканале "Россия-1" Фото: Ekrānuzņēmums no video

Неловкий эпизод произошел во время специальной передачи на подконтрольном Кремлю телеканале "Россия-1". Гость программы, специалист по геополитике, основательно запутался. Ссылаясь на слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, он говорил о Финляндии, не упомянув, что Каллас на самом деле из Эстонии. На его ошибку указала пропагандист Ольга Скабеева.

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"Послушаем очень важное заявление премьер-министра Финляндии Каи Каллас о том, что русские должны покаяться, по ее словам, в своих преступлениях. Это очень важное заявление, потому что до сих пор каяться должны были финны", - сказал гость программы, не понимая своей ошибки.

"Итак, во-первых, я думаю, мы можем спросить у Каи Каллас и Финляндии, означает ли это, что Финляндия выходит из Парижского мирного соглашения. Если это так, это может снова разжечь территориальные споры в Северной Европе. Во-вторых..." - собирался продолжить гость, но его прервала ведущая программы.

"Но Кая Каллас из Эстонии, - заметила Скабеева. Наступило неловкое молчание, но затем гость продолжил, сделав вид, что не ошибся.

Как известно, Кая Каллас занимает пост премьер-министра Эстонии с января 2021 года.

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