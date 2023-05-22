Видео ⟩ "Премьер-министр Финляндии Кая Каллас". Российский эксперт запутался в эфире

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Спрашивают, что же было дальше, как "эксперт" оправдывался, как объяснял свой идиотизм.

НИКАК.

Он просто продолжил шпарить по методичке про Финляндию.

Смотрите. pic.twitter.com/GwgOOgOY99 — Проф. Преображенский (@prof_preobr) May 22, 2023

"Послушаем очень важное заявление премьер-министра Финляндии Каи Каллас о том, что русские должны покаяться, по ее словам, в своих преступлениях. Это очень важное заявление, потому что до сих пор каяться должны были финны", - сказал гость программы, не понимая своей ошибки.

"Итак, во-первых, я думаю, мы можем спросить у Каи Каллас и Финляндии, означает ли это, что Финляндия выходит из Парижского мирного соглашения. Если это так, это может снова разжечь территориальные споры в Северной Европе. Во-вторых..." - собирался продолжить гость, но его прервала ведущая программы.

"Но Кая Каллас из Эстонии, - заметила Скабеева. Наступило неловкое молчание, но затем гость продолжил, сделав вид, что не ошибся.