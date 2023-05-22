Видео ⟩ "Премьер-министр Финляндии Кая Каллас". Российский эксперт запутался в эфире

Неловкий эпизод произошел во время специальной передачи на подконтрольном Кремлю телеканале "Россия-1". Гость программы, специалист по геополитике, основательно запутался. Ссылаясь на слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, он говорил о Финляндии, не упомянув, что Каллас на самом деле из Эстонии. На его ошибку указала пропагандист Ольга Скабеева.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Спрашивают, что же было дальше, как "эксперт" оправдывался, как объяснял свой идиотизм.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) May 22, 2023
НИКАК.
Он просто продолжил шпарить по методичке про Финляндию.
Смотрите. pic.twitter.com/GwgOOgOY99
"Послушаем очень важное заявление премьер-министра Финляндии Каи Каллас о том, что русские должны покаяться, по ее словам, в своих преступлениях. Это очень важное заявление, потому что до сих пор каяться должны были финны", - сказал гость программы, не понимая своей ошибки.
"Итак, во-первых, я думаю, мы можем спросить у Каи Каллас и Финляндии, означает ли это, что Финляндия выходит из Парижского мирного соглашения. Если это так, это может снова разжечь территориальные споры в Северной Европе. Во-вторых..." - собирался продолжить гость, но его прервала ведущая программы.
"Но Кая Каллас из Эстонии, - заметила Скабеева. Наступило неловкое молчание, но затем гость продолжил, сделав вид, что не ошибся.
Как известно, Кая Каллас занимает пост премьер-министра Эстонии с января 2021 года.