Губернатор Белгородской области: на территорию региона зашла украинская ДРГ

"Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", - написал Гладков в Telegram, пообещав позднее сообщить подробности.

Ранее 22 мая власти Белгородской области сообщали о том, что Грайворонский округ находится под обстрелами со стороны ВСУ.

Украинские и российские Telegram-каналы сообщали, что на российской границе ведутся бои с бойцами украинской ДРГ; в частности, сообщалось, что под удар попал российский КПП "Гайворон".