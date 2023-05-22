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Губернатор Белгородской области: на территорию региона зашла украинская ДРГ

rus.tvnet.lv
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Фото: AP/Scanpix

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, пишет "Медуза".

"Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", - написал Гладков в Telegram, пообещав позднее сообщить подробности.

Ранее 22 мая власти Белгородской области сообщали о том, что Грайворонский округ находится под обстрелами со стороны ВСУ.

Украинские и российские Telegram-каналы сообщали, что на российской границе ведутся бои с бойцами украинской ДРГ; в частности, сообщалось, что под удар попал российский КПП "Гайворон".

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