На выборах в Европарламент можно будет голосовать на любом участке

Соглашение между Кучинскисом и Спринджуксом предусматривает, что Государственное агентство регионального развития (ГАРР), входящее в состав Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (МОСРР), станет "сильным государственным агентством по цифровым вопросам", в результате чего будет решен не только вопрос о голосовании на выборах в Европарламент.

Как сообщили в бюро премьер-министра, в связи с выборами в Европарламент ответственным за конкретную систему информационных технологий (ИТ) по-прежнему останется Управление по делам гражданства и миграции, которому будет оказывать поддержку ГАРР.

ГАРР примет управление необходимыми ИТ-системами Центральной избирательной комиссии (ЦИК) только с 2025 года, пояснили в бюро Кариньша. Таким образом, в управлении агентства уже будут системы для выборов самоуправлений 2025 года. В дальнейшем предполагается, что ГАРР как "системный архитектор" будет вести учет того, какие госучреждения и какими именно программами необходимо обеспечить, добавил премьер-министр.

Более подробный доклад правительству по этому вопросу может быть подготовлен в ближайшие недели.

Как сообщалось, ранее Кариньш поручил МВД, МОСРР, Министерству связи, а также Государственной канцелярии подготовить и представить возможные решения по информационному обеспечению выборов в Европарламент 2024 года.

Это было сделано после того, как ЦИК в письме премьер-министру обозначила проблемную ситуацию, связанную с недостаточностью ИТ-обеспечения. По мнению ЦИК, в срочном решении нуждается вопрос онлайн-реестра избирателей.