Минкультуры: важно уважать свободу слова и независимость СМИ

Она также отметила, что важную роль в обеспечении этих демократических принципов и свобод играют независимые правовые институты, которые несут полную ответственность за свои решения.

Как сообщалось, NEPLP наложил на TVNET GRUPA административный штраф в размере 8500 евро за неправильное, по мнению регулятора, использование слова "депортация". При этом это слово изначально было использовано не самим изданием, а депутатом Сейма, давшим интервью передаче RUS TVNET "Кто вам платит?", следует из решения NEPLP.

Главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис заявил агентству LETA, что такие действия NEPLP подрывают основы демократии в Латвии.

СМИ обжалует решение NEPLP в суде.

Ведущие цикла передач "Кто вам платит?" русской версии TVNET Вадим Радионов и Эрика Сташкевич взяли интервью у депутата Сейма Алексея Росликова ("Стабильности!").

Как указано в решении NEPLP, при обсуждении возможных поправок к Закону об иммиграции в программе была представлена заведомо неточная информация о том, что возможные поправки к Закону об иммиграции предусматривают депортацию, или выдворение жителей Латвии из страны, если они не записались на сдачу экзамена на знание государственного языка и не подали заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза.

Как утверждает NEPLP, по сути, эти поправки к Закону об иммиграции означают не депортацию, а возможное выдворение граждан России и Беларуси в страну их гражданства в случае несоблюдения ими требований закона о запросе на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза. Поэтому интернет-портал наказан за "несоблюдение необходимой точности и нейтральности".

Островскис, в свою очередь, подчеркнул, что TVNET GRUPA наказана не только за использование слова "депортация", но и за интервью с депутатом Сейма, чье мнение не совпадает с позицией правящих партий.