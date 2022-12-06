После решения Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) аннулировать лицензию российского независимого телеканала "Дождь" пользователи соцсетей заинтересовались высказываниями главы совета Ивара Аболиньша. И раскопали заявления в Twitter от 2013 и 2014 годов, в которых Аболиньш, мягко говоря, выступает не в поддержку Украины.
"Украина не будет стабильным и демократическим государством". Главе NEPLP пришлось извиняться за свои слова
"Вообще, Латвии следовало бы слать деньги Януковичу и молить Бога, чтобы Украина не приближалась к ЕС. Что мы здесь с миллионной толпой русскоязычных будем делать?" - написал Аболиньш в Twitter 31 января 2014 года.
"Оглянись на сегодняшний день. Каким бы ни был Путин, он удерживает Россию вместе, защищает от хаоса", - написал он там же 19 июля 2013 года.
"Самое грустное в том, что никакое нормальное регулирование в Украине невозможно", - написал он 21 февраля 2014 года.
"Если можно верить тому, что пишут, то в Киеве вчера перемирие нарушила оппозиция. Надо судить не только труса Януковича, но и тех, кто нарушил слово", - отметил он в тот же день.
"По-моему, это только нормально думать сначала о собственных интересах и интересах Латвии. Исход для Украины для нас В ЛЮБОМ случае плохой. Украина не будет стабильным и демократическим государством", - указал Аболиньш неделю спустя.
Стоит отметить, что на момент публикации вышеуказанных сообщений в Twitter Ивар Аболиньш не работал в Национальном совете по электронным СМИ. Он получил должность в совете в январе 2017 года, а на пост главы NEPLP был назначен в декабре 2019 года.
В комментарии порталу TVNET Ивар Аболиньш подтвердил, что действительно писал такие твиты, однако он приносит извинения за высказывания того времени и указывает, что больше таких взглядов не придерживается.
"Эти твиты ни в коем случае более не отражают мое мнение. Свои твиты того времени я основывал на доступной в тот момент информации, - указал Аболиньш, отметив, что теперь его мнение изменилось. - Это мнение было ошибочным и абсолютно не согласовывается с моей нынешней позицией".
Напомним, во вторник, 6 декабря, Национальный совет по электронным СМИ принял решение аннулировать лицензию на вещание российского независимого телеканала "Дождь", работающего сейчас в Латвии.
Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко назвал такое решение "абсурдным и не имеющим ничего общего со здравым смыслом".
Председатель NEPLP Ивар Аболиньш утром 6 декабря сообщил агентству LETA, что решение об аннулировании лицензии на вещание было принято в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку.
Решение было принято после оценки комплекса нарушений, допущенных за последнее время: отсутствие звуковой дорожки на государственном языке для трансляций, изображение Крыма на карте как части территории России, название российской армии "нашей армией", возможная поддержка российской армии. Также была оценена информация, полученная от Службы государственной безопасности, содержание которой Аболиньш не разглашает.
"Оценивая совокупность нарушений, NEPLP убедился, что руководство "Дождя" не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии", - сказал глава NEPLP .
Решение вступит в силу в ночь на четверг, 8 декабря, когда "Дождь" должен прекратить вещание на территории Латвии.
Учитывая, что телеканал "Дождь" транслируется не только на телевидении, но и на платформе YouTube, NEPLP будет просить поставить геоблокировку канала "Дождь" на этой платформе, чтобы контент был недоступен в Латвии.
"В России они могут свободно вещать в Интернете", - добавил Аболиньш.
"Это решение показывает, что Латвия - правовая и демократическая страна, открытая для СМИ, потому что Латвия допустила в страну большое количество связанных с Россией СМИ, которые могут здесь свободно работать. Только "Дождь", который нарушил закон и не соблюдал закон, был наказан", - добавил Аболиньш.
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