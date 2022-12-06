"Украина не будет стабильным и демократическим государством". Главе NEPLP пришлось извиняться за свои слова

"Вообще, Латвии следовало бы слать деньги Януковичу и молить Бога, чтобы Украина не приближалась к ЕС. Что мы здесь с миллионной толпой русскоязычных будем делать?" - написал Аболиньш в Twitter 31 января 2014 года.

Фото: Скриншот twitter

"Оглянись на сегодняшний день. Каким бы ни был Путин, он удерживает Россию вместе, защищает от хаоса", - написал он там же 19 июля 2013 года.

Фото: Скриншот twitter

"Самое грустное в том, что никакое нормальное регулирование в Украине невозможно", - написал он 21 февраля 2014 года.

Фото: Скриншот twitter

"Если можно верить тому, что пишут, то в Киеве вчера перемирие нарушила оппозиция. Надо судить не только труса Януковича, но и тех, кто нарушил слово", - отметил он в тот же день.

Фото: Скриншот twitter

"По-моему, это только нормально думать сначала о собственных интересах и интересах Латвии. Исход для Украины для нас В ЛЮБОМ случае плохой. Украина не будет стабильным и демократическим государством", - указал Аболиньш неделю спустя.

Фото: Скриншот twitter