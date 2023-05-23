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Ринкевич: решение NEPLP наказать TVNET GRUPA вызывает вопросы

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Эдгар Ринкевич
Эдгар Ринкевич Фото: Zane Bitere / LETA

Решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) оштрафовать TVNET GRUPA непонятно и вызывает много вопросов, на которые необходимо ответить уже сейчас, подчеркнул министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в своем микроблоге Twitter.

Министр иностранных дел отметил, что в демократической стране решающее слово остается за судом, однако даже в условиях гибридной войны свобода слова и независимость СМИ необходимы.

NEPLP постановил оштрафовать на сумму 8500 евро интернет-медиа TVNET GRUPA за неправильное, по мнению совета, использование слова "депортация". Это слово изначально было использовано не самим СМИ, а дававшим интервью депутатом Сейма.

Главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис заявил агентству LETA, что подобные действия NEPLP подрывают основы латвийской демократии. Интернет-портал обжалует решение совета в суде.

NEPLP имеет право контролировать электронные СМИ, которыми традиционно являются телевидение и радио, но уже на протяжении нескольких лет регулятор также осуществляет мониторинг поставщиков услуг по требованию, зарегистрированных в соответствующем регистре, в число которых входят и два крупнейших латвийских интернет-портала - TVNET и Delfi.

В цикле программ "Кто вам платит?" русской версии TVNET было размещено интервью депутата Сейма Алексея Росликова ("Стабильности!") ведущим Вадиму Радионову и Эрике Сташкевич.

Как указано в решении NEPLP, при обсуждении возможных поправок к Закону об иммиграции в программе была представлена заведомо неточная информация о том, что возможные поправки к Закону об иммиграции предусматривают депортацию, или выдворение жителей Латвии из страны, если они не записались на сдачу экзамена на знание государственного языка и не подали заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза.

Как утверждает NEPLP, по сути, эти поправки к Закону об иммиграции означают не депортацию, а возможное выдворение граждан России и Беларуси в страну их гражданства в случае несоблюдения ими требований закона о запросе на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза. Поэтому интернет-портал наказан за "несоблюдение необходимой точности и нейтральности".

Решение может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней в Рижском городском суде.

Островскис сообщил, что решение NEPLP означает для СМИ в Латвии составление списка "запрещенных слов" и "запрещенных людей", которые нельзя публиковать в соответствующем контексте.

"Журналистам будет запрещено брать интервью у людей, чье мнение не совпадает с идеологией правящих партий, потому что NEPLP накажет всех, взяв за правовое основание прецедент TVNET, - сказал Островскис.

Он отметил, что в Европе слово "депортация" является широко используемым юридическим термином национальной иммиграционной политики и применимо не только к историческим событиям до и после Второй мировой войны в Латвии.

Также Островскис подчеркнул, что TVNET GRUPA наказана не только за использование слова "депортация", но и за интервью с депутатом Сейма, чье мнение не совпадает с позицией правящих партий.

"Обязанность журналиста - не отражать мнение представителей власти или государственных структур, а давать слово в том числе и тем, чье мнение не совпадает или даже противоречат позиции власти, редакции СМИ или какой-либо социальной группы", - подчеркнул главный редактор.

TVNET GRUPA принадлежит зарегистрированной в Эстонии Postimees Grupp, входящей в холдинг MM Grupp., контрольным пакетом акций которого владеет эстонский бизнесмен Маргус Линнамяэ.

Оборот TVNET GRUPA в предыдущем финансовом году (с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года) составил 3,74 млн евро, что на 33,1% больше, чем годом ранее, прибыль - 193 717 евро в отличие от убытков годом ранее, свидетельствует информация Firmas.lv.

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