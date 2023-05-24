Юридическая "точность" от NEPLP: а при чем тут белорусы?

На восьмой странице решения NEPLP пишет, что в передаче RUS TVNET "Кто вам платит?" распространялась неправдивая информация: "Соответствующая норма закона будет применена не к жителям Латвии, а только к гражданам России и Беларуси, которым ВНЖ в Латвийской Республике выдан как живущим в Латвийской Республике иностранцам".

Фото: Скриншот решения NEPLP

Вот только это не соответствует истине. Речь идет только о бывших гражданах или негражданах Латвии, получивших гражданство России, о Беларуси речь не идет.

58-й пункт других правил Закона об иммиграции Фото: Скриншот портала likumi.lv

В восьмом пункте 24-й статьи как раз и шла речь о бывших гражданах или негражданах Латвии, получивших гражданство другой страны.

Пункт восьмой статьи 24-й Закона об иммиграции. С 22 сентября 2022 года больше не является действительным. Фото: Скриншот портала likumi.lv

Отметим, что на это же в своем Twitter обратила внимание партия "Прогрессивные".

Patiesībā tie attiecas tikai uz Krievijas pilsoņiem, kuri agrāk ir bijuši Latvijas valstspiederīgie (pilsoņi vai nepilsoņi).

(5/🧵) — Progresīvie (@Progresivie) May 23, 2023

"К тому же есть основание задаться вопросами о техническом и содержательном качестве решения NEPLP. Из решения вытекает, что недавно принятые изменения в Законе об иммиграции относятся и к гражданам Беларуси.

На самом деле они относятся только к гражданам России, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии".

Пока NEPLP критикует журналистов за "неточность", допущенную в прямом эфире, сам совет за полтора месяца не до конца разобрался в действующих законах Латвии.

Контекст

22 мая 2023 года Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение оштрафовать TVNET GRUPA на 8500 евро за неправильное употребление слова "депортация".

Это решение вызвало сильное возмущение в обществе, в том числе среди политиков и журналистов.

TVNET GRUPA обжалует упомянутое решение NEPLP в суде.