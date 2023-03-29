Если граждане РФ не сдадут экзамен по латышскому, их смогут насильно вывезти на границу

Международное пассажирское сообщение с Россией приостановлено, поэтому необходимо планировать и меры по депортации. В Латвии действуют пункты пересечения сухопутной границы, поэтому депортируемых лиц, скорее всего, доставят в пункты пересечения латвийско-российской сухопутной границы.

Глава комиссии Ингмар Лидака (СЗК), однако, выразил обеспокоенность тем, есть ли у пограничной службы опыт "собирать по краям" пожилых людей, некоторые из которых, возможно, даже не слышали о таких поправках к Закону об иммиграции. Он обратил внимание на то, что у службы есть опыт условного выдворения, если иностранец находится в центре размещения просителей убежища или в центре размещения задержанных иностранцев.

Хонявко ответил, что принудительная депортация человека и вывоз его на границу - это последняя и окончательная ситуация. К тому времени, когда пограничная служба должна будет искать депортируемого, с ним уже свяжутся из PMLP и предоставят ​​возможность добровольно покинуть Латвию. В то же время у пограничной службы есть иммиграционные подразделения по всей стране, и пограничники сотрудничают с Госполицией, от которой они получили подтверждение о готовности оказать поддержку в розыске таких лиц.

Если Россия не примет своих граждан?