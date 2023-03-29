Граждане России, проживающие в Латвии, не сдавшие необходимый для продления вида на жительство экзамен на знание государственного языка и не выезжающие из страны добровольно, будут насильно доставлены в наземные пограничные пункты пропуска, но если Россия их не примет, у Латвии будет право вывезти этих людей в другие страны, следует из заявления ответственных лиц.
Если граждане РФ не сдадут экзамен по латышскому, их смогут насильно вывезти на границу
Переходные положения действующего Закона об иммиграции предусматривают, что разрешение на постоянное проживание для граждан России действует до 1 сентября 2023 года. Если соответствующие лица желают получить постоянный вид на жительство, они должны до 1 сентября 2023 года предоставить в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) справку о владении государственным языком.
В среду, 29 марта, в Сейме второй день подряд депутаты знакомились с актуальной информацией и возможными решениями, чтобы выполнить требования закона и при этом не перегрузить PMLP. Вчера политики обсуждали его в Комиссии по обороне, внутренним делам и противодействию коррупции, а сегодня - в Комиссии по вопросам гражданства, миграции и социальной сплоченности.
Лиене Вороненко, руководитель Государственного центра образовательного содержания (VISC), сообщила членам Комиссии по вопросам гражданства, миграции и социальной сплоченности, что согласно действующему положению чуть более 8 тысяч граждан России зарегистрировались для сдачи экзамена на знание госязыка. Планируется, что экзаменационный процесс этих лиц завершится к концу мая, а в случае несдачи экзамена вторая возможность будет предоставлена с июня по июль. Остальные граждане России смогут подать заявку на тестирование с 1 июня по август и позже.
Глава PMLP Майра Розе сообщила, что с момента принятия поправок в Закон об иммиграции документы для продления вида на жительство подали 3016 граждан России. Из них 1577 человек относятся к возрастной группе старше 75 лет и не должны сдавать языковой экзамен. В целом, по оценкам, в этой возрастной группе насчитывается около 5000 человек.
На данный момент права на пребывание продлены 163 гражданам России, подавшим заявления по новому порядку, но есть и семь отказов. 24 человека, которые поняли, что не смогут сдать экзамен или по какой-либо другой причине, запросили временный вид на жительство, не требующий проверки на знание языка.
Что говорят в пограничной службе?
Депутатов интересовало, насколько государственные органы готовы обеспечить депортацию граждан России, проигнорировавших требования закона. Начальник отдела по вопросам возвращения и убежища Государственной пограничной охраны подполковник Марек Хонявко сообщил депутатам, что
решения о принудительной депортации иностранцев будут последним шагом в ситуациях, когда лица добровольно не подчиняются просьбе о выезде.
Только игнорирование этого заявления сможет привести к решению PMLP о принудительной депортации. В этом случае исполнение решения входит в компетенцию пограничной службы.
Хонявко заявил, что указанные лица будут иметь право обжаловать решения о принудительном выдворении в суде, а действие решения на этапе оспаривания будет приостановлено. Принимая во внимание вышеизложенное, в сегодняшней ситуации невозможно спрогнозировать количество иностранцев, которые могут оказаться в ситуации принудительной депортации. Пограничная охрана имеет опыт насильственной депортации большого количества иностранцев из Латвии за короткий промежуток времени, ресурсов тоже достаточно.
Международное пассажирское сообщение с Россией приостановлено, поэтому необходимо планировать и меры по депортации. В Латвии действуют пункты пересечения сухопутной границы, поэтому депортируемых лиц, скорее всего, доставят в пункты пересечения латвийско-российской сухопутной границы.
Глава комиссии Ингмар Лидака (СЗК), однако, выразил обеспокоенность тем, есть ли у пограничной службы опыт "собирать по краям" пожилых людей, некоторые из которых, возможно, даже не слышали о таких поправках к Закону об иммиграции. Он обратил внимание на то, что у службы есть опыт условного выдворения, если иностранец находится в центре размещения просителей убежища или в центре размещения задержанных иностранцев.
Хонявко ответил, что принудительная депортация человека и вывоз его на границу - это последняя и окончательная ситуация. К тому времени, когда пограничная служба должна будет искать депортируемого, с ним уже свяжутся из PMLP и предоставят возможность добровольно покинуть Латвию. В то же время у пограничной службы есть иммиграционные подразделения по всей стране, и пограничники сотрудничают с Госполицией, от которой они получили подтверждение о готовности оказать поддержку в розыске таких лиц.
Если Россия не примет своих граждан?
На вопрос LETA, каковы будут действия пограничников в гипотетическом сценарии, если Россия откажется принимать своих граждан, представитель пограничной службы ответил, что у России не будет таких оснований, т.к. они граждане РФ и каждый гражданин имеет право вернуться в свою страну.
Если все же Россия откажется принять своих граждан, латвийские пограничники имеют право депортировать человека с его согласия в любую третью страну, например, страну Содружества Независимых Государств или страну, имеющую безвизовый режим с Россией.
Срок рассмотрения заявлений просят продлить
Как сообщалось, согласно поправкам в закон, выданные разрешения на постоянное проживание для граждан РФ со 2 сентября 2023 года перестанут действовать, а лица, желающие продолжить пребывание в Латвии на законном основании, должны представить сертификат о прохождении экзамена на знание госязыка вместе с заявлением на получение статуса постоянного жителя Европейского Союза.
Срок рассмотрения такого заявления составляет до трех месяцев. Учитывая процесс рассмотрения заявлений, а также большое количество возможных заявлений за короткий период времени, могут возникнуть ситуации, когда лицо выполнило требования Закона об иммиграции, но его право на постоянное проживание утратило свою силу из-за того, что его заявление не успели рассмотреть в срок, и лицо теряет зависящие от наличия права на проживание права на медицинское обслуживание, образование, занятость и др.
В целях предотвращения подобных ситуаций МВД считает необходимым предусмотреть в Законе об иммиграции более длительный срок рассмотрения заявлений, чтобы лица, сдавшие экзамен в срок, могли предоставить необходимые документы для запроса статуса постоянного жителя ЕС и смогли остаться в Латвии на время рассмотрения заявления.
Принимая во внимание ожидаемое большое количество обращений, которое может составить около 25 000, а также необходимость проверки каждого заявления компетентными органами госбезопасности, в законе необходимо установить более длительный срок для рассмотрения заявления - до одного года - в течение которого ранее выданные разрешения на постоянное проживание останутся в силе.
Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции выразила концептуальную поддержку такого решения.
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