Bezvests.lv хочет собрать 1500 человек для поисков пропавшей в Роговке Юстине

Организация Bezvests.lv в сотрудничестве с Государственной полицией в субботу, 27 мая, организует очередную операцию по поиску пропавшей семилетней Юстине Рейниковой, сообщается на страницах общества в социальных сетях.
Организация обращается к общественности за поддержкой в поисковой операции. Необходимо 1500 ответственных и целеустремленных людей, которые готовы посвятить свое время и силы, чтобы найти девочку в том регионе, где она может находиться - в селе Роговка Наутренской волости Резекненского края, говорится в сообщении. Девочка пропала 5 мая. Площади большие, необходимо повторно обыскать осмотренные ранее места, а также новые территории.
От участников операции ожидается серьезное отношение к ее цели, а также готовность подчиняться указаниям организаторов. Впервые обязательным требованием для участия в поисках является установка приложения Bezvests на телефон, а также безлимитный доступ в интернет и наличие дополнительного зарядного устройства или аккумулятора power-bank. Особенность этого приложения в том, что оно нарисует карту, то есть зафиксирует районы, которые прошли осуществляющие поиски добровольцы. Одновременно штаб через это приложение сможет координировать деятельность волонтеров.
Поисковая миссия начнется в субботу, 27 мая, в 10:00 в селе Роговка. Перед началом операции все добровольцы должны зарегистрироваться в штабе, получить идентификационный номер и присоединиться к группе под руководством инструктора.
Чтобы поиски не подвергали опасности самих волонтеров, к участию в миссии не допускаются лица моложе 18 лет, а также организаторы просят не участвовать людей, состояние здоровья которых не подходит для столь сложных и рискованных задач. К участию в поисках также не будут допущены лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Добровольцам следует выбрать одежду и обувь, соответствующие погоде и подходящие для передвижения по полям и лесам, иметь яркий жилет и солнцезащитные очки. Рекомендуется взять с собой средство от комаров и клещей.
С собой также необходимо взять сменную обувь, воду и еду, т. к. поиски планируются с утра до момента обнаружения девочки или до наступления темноты.
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