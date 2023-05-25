Bezvests.lv хочет собрать 1500 человек для поисков пропавшей в Роговке Юстине

Организация обращается к общественности за поддержкой в поисковой операции. Необходимо 1500 ответственных и целеустремленных людей, которые готовы посвятить свое время и силы, чтобы найти девочку в том регионе, где она может находиться - в селе Роговка Наутренской волости Резекненского края, говорится в сообщении. Девочка пропала 5 мая. Площади большие, необходимо повторно обыскать осмотренные ранее места, а также новые территории.

От участников операции ожидается серьезное отношение к ее цели, а также готовность подчиняться указаниям организаторов. Впервые обязательным требованием для участия в поисках является установка приложения Bezvests на телефон, а также безлимитный доступ в интернет и наличие дополнительного зарядного устройства или аккумулятора power-bank. Особенность этого приложения в том, что оно нарисует карту, то есть зафиксирует районы, которые прошли осуществляющие поиски добровольцы. Одновременно штаб через это приложение сможет координировать деятельность волонтеров.