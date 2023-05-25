С 1 июля 2024 года могут отказаться от свидетелей при заключении брака

В гражданском законе предусмотрено уточнить соответствующую норму, указав, что бракосочетание совершается в присутствии жениха и невесты. Планируется установить, что жених и невеста могут пригласить одного или двух взрослых свидетелей, но отсутствие свидетелей не будет препятствием для заключения брака.

Вступление в силу поправки планируется с 1 июля 2024 года.

Норма будет применяться в случаях, когда заявление и другие документы, необходимые для заключения брака, поданы после указанной даты.

Как рассказали в Минюсте, вопрос о необходимости обязательного присутствия свидетелей при регистрации брака обсуждается давно. Сегодня требование обязательного присутствия двух совершеннолетних свидетелей уже не имеет юридического значения, это вопрос исторической традиции, говорится в обосновании предложений.

Исторически от свидетелей требовалось удостоверить своим присутствием и подписью как факт бракосочетания, так и то, что брак заключен добросовестно и по свободному выбору, но в настоящее время эта обязанность "успешно выполняется должностными лицами органов ЗАГС".