Яйца стали играть более важную роль в повседневном меню жителей Латвии

Subway, Burger King, IKEA, Nestle, Unilever, Danone, Aldi, Lidl и другие.

Это означает, что птицеводам США придется значительно увеличить долю яиц, полученных от кур, содержащихся на свободе, в курятниках и биологических хозяйствах, так как в настоящее время эта доля составляет всего 36%. Расчеты свидетельствуют о том, что к 2026 году на рынке США может возникнуть дефицит яиц.

Производители в ЕС находятся в лучшем положении, поскольку уже в 2021 году немногим больше половины всех произведенных яиц были получены от кур, не содержащихся в клетках. В пяти странах - Австрии, Швеции, Германии, Нидерландах и Дании - доля яиц, полученных от кур в клетках, составляет менее 10% общего объема рынка.

"В свою очередь Balticovo планирует полностью перейти к производству яиц кур, содержащихся вне клеток, в 2027 году. Мы вложили более 30 миллионов евро в устройство мест содержания кур вне клеток, и уже сейчас у нас в таких условиях содержатся более полумиллиона кур, а строительные работы продолжаются и в настоящее время", - рассказывает Аушкапс.

По словам эксперта LAPNA, выбор в пользу яиц кур, содержащихся на свободном выгуле или в курятниках, является этическим выбором потребителя в пользу благополучия птиц, поскольку питательная ценность яиц от условий содержания не меняется. Здесь более важное значение имеет соблюдение стандартов ЕС.

Однако данные компании “Nielsen” свидетельствуют о том, что в Латвии сохраняется тенденция все большего предпочтения потребителями яиц кур, содержащихся на свободном выгуле или в курятниках. Доля рынка яиц, полученных от кур в курятниках, если сравнивать декабрь 2022 года с декабрем 2021 года, выросла на 7,2%, а доля яиц кур на свободном выгуле - на 1,5%.

Исследование по заказу LAPNA провела Norstat в декабре 2022 года. В нем приняли участие жители Латвии в возрасте от 15 до 55 лет, размер выборки составил n = 1012. Данные опроса являются репрезентативными для указанной возрастной группы.