Яйца стали играть более важную роль в повседневном меню жителей Латвии

Яйца вошли в список пяти самых важных продуктов питания для жителей Латвии, без которых люди не могут представить свой повседневный рацион. Также покупатели все чаще обращают внимание на маркировку яиц, свидетельствуют данные опроса Norstat
Главным продуктом яйца чаще всего являются для респондентов в возрасте от 25 до 55 лет, реже как главный продукт в топ-5 яйца называли молодежь в возрасте от 15 до 24 лет и жители Курземе.
Следует отметить, что согласно исследованию, проведенному по заказу Латвийской объединенной ассоциации отрасли птицеводства (LAPNA) и движения "Яйца - это сила!" весной 2022 года, яйца занимали только седьмое место среди важнейших ежедневных продуктов питания, уступая мясу (76%), овощам и салатам (65%), зерновым продуктам (46%) и картофелю (45%).
"Девять из десяти опрошенных указали, что они или их семьи употребляют куриные яйца хотя бы раз в неделю, и этот показатель на четыре процентных пункта выше, чем весной 2022 года. Кроме того, очень часто яйца в рацион включают 28% опрошенных. Это свидетельствует о том, что население Латвии в условиях кризиса еще больше оценило яйца как полезный продукт и источник натурального белка", - комментирует исполнительный директор LAPNA Анна Эрлиха.
Большинство, или 75% опрошенных в целевой группе съедают до пяти яиц в неделю (33%) или 6-10 яиц в неделю (42%). До пяти яиц в неделю чаще употребляют женщины, молодежь (в возрасте 15-24 лет) и жители Риги. В то же время от 11 до 15 яиц в неделю чаще потребляют жители пригородов Риги и других городов, а от 16 до 20 яиц в неделю - опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет.
Если оглянуться назад, то самое высокое потребление яиц на одного человека было зафиксировано в 2008 году (16,1 кг/год), а самое низкое (7,58 кг/год) – в 1993 году. Данные опроса домохозяйств, проведенного Центральным статистическим управлением в 2019 году, показывают, что в среднем жители Латвии съедают в год около 210 куриных яиц.
Яйца чаще покупают в магазинах
Исследование показало, что жители Латвии чаще покупают яйца в супермаркетах, чем у знакомых или родственников – в декабре прошлого года такой способ покупки указали 75% респондентов. У знакомых или родственников яйца покупают 11%. Еще 4% опрошенных покупают яйца в небольших магазинчиках возле дома, 3% – на рынке. В то же время 4% указали, что не покупают яйца, потому что сами содержат кур, а 3% респондентам яйца дают или дарят.
"По сравнению с предыдущим исследованием, в этот раз потребители значительно чаще указывали, что обращают внимание на маркировку яиц. Нас как организаторов движения "Яйца - это сила!" радует факт, что людям в Латвии важно, яйца из какой страны оказываются на их столах", - рассказывает исполнительный директор LAPNA.
Эту тенденцию подтверждает и тот факт, что для все большего количества респондентов очень важно, чтобы производитель яиц соблюдал стандарты производства ЕС. Если в мае прошлого года это очень важным аспектом назвали 59% участников опроса, то в декабре - уже 64%.
Эрлиха также отмечает, что сокращается количество покупателей, которые не знают, как расшифровывается маркировка на яйцах, а все больше людей знают, что она обозначает. Доля незнающих сократилась с 60% до 46%. Это свидетельствует о том, что начатая в прошлом году LAPNA образовательная кампания "Яйца - это сила!" достигла части целевой аудитории.
Тем, кто указал, что полностью или частично знает значение маркировки, было предложено расшифровать ее. Как минимум один правильный ответ был дан в 93% случаев. А именно, 41% знали значение первого кода маркировки, то есть способ содержания кур (0 - биологическое хозяйство, 1 - яйца кур на свободном выгуле, 2 - яйца кур, содержащихся в курятнике, 3 - яйца кур, содержащихся в клетках). 39% также знали значение второго кода маркировки, который представляет собой комбинацию букв и указывает на страну происхождения, но никто не знал значение всех трех кодов маркировки – оставшаяся цифровая комбинация является идентификационным номером птицефермы, присвоенным Продовольственно-ветеринарной службой.
США и Европейский союз готовятся войти в эру "свободных кур"
Тем временем член LAPNA и член правления AО Balticovo Томс Аушкапс рассказывает, что в настоящее время и в Европейском союзе, и в Соединенных Штатах уже готовятся к моменту, когда кур перестанут содержать в клетках или же удельный вес таких кур будет относительно небольшим.
На недавней конференции Международной ассоциации производителей яиц, которая прошла в Барселоне, прозвучала информация о том, что одни из крупнейших в США розничных сетей, такие как Walmart и Kroger, объявили о том, что начиная с 2025 года не будут продавать яйца от кур в клетках. Другие международные производители пищевых продуктов и предприятия общепита также сообщили, что в ближайшие годы будут использовать только яйца от кур, содержавшихся на свободе или в курятниках -
Subway, Burger King, IKEA, Nestle, Unilever, Danone, Aldi, Lidl и другие.
Это означает, что птицеводам США придется значительно увеличить долю яиц, полученных от кур, содержащихся на свободе, в курятниках и биологических хозяйствах, так как в настоящее время эта доля составляет всего 36%. Расчеты свидетельствуют о том, что к 2026 году на рынке США может возникнуть дефицит яиц.
Производители в ЕС находятся в лучшем положении, поскольку уже в 2021 году немногим больше половины всех произведенных яиц были получены от кур, не содержащихся в клетках. В пяти странах - Австрии, Швеции, Германии, Нидерландах и Дании - доля яиц, полученных от кур в клетках, составляет менее 10% общего объема рынка.
"В свою очередь Balticovo планирует полностью перейти к производству яиц кур, содержащихся вне клеток, в 2027 году. Мы вложили более 30 миллионов евро в устройство мест содержания кур вне клеток, и уже сейчас у нас в таких условиях содержатся более полумиллиона кур, а строительные работы продолжаются и в настоящее время", - рассказывает Аушкапс.
По словам эксперта LAPNA, выбор в пользу яиц кур, содержащихся на свободном выгуле или в курятниках, является этическим выбором потребителя в пользу благополучия птиц, поскольку питательная ценность яиц от условий содержания не меняется. Здесь более важное значение имеет соблюдение стандартов ЕС.
Однако данные компании “Nielsen” свидетельствуют о том, что в Латвии сохраняется тенденция все большего предпочтения потребителями яиц кур, содержащихся на свободном выгуле или в курятниках. Доля рынка яиц, полученных от кур в курятниках, если сравнивать декабрь 2022 года с декабрем 2021 года, выросла на 7,2%, а доля яиц кур на свободном выгуле - на 1,5%.
Исследование по заказу LAPNA провела Norstat в декабре 2022 года. В нем приняли участие жители Латвии в возрасте от 15 до 55 лет, размер выборки составил n = 1012. Данные опроса являются репрезентативными для указанной возрастной группы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!