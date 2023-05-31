Исследователь: у Ринкевича могут быть острые конфликты с правительством

"У тех, кому есть что терять, больше шансов на победу", - продолжает Мартиньш Даугулис, указывая на то, что политический опыт и знание своего политического партнера приносят свои плоды.

"Новое Единство", видя общую картину, играло спокойно, уверенно, работая "за сценой", - добавил он.

По мнению политолога, Ринкевич сможет дистанцироваться от своей "политической семьи", не исключено, что он будет обострять конфликт с политической силой, выдвинувшей его на пост президента.

"Конфликты с правительством, вероятно, будут более острыми, чем мы могли ожидать", - считает эксперт.

"Не будем ждать быстрых, революционных решений - процессы будут происходить постепенно, но неизбежно, оставляя открытым конец, а точнее начало". По его словам, "Новое Единство" не будет никого "выкидывать", а будут "игроки, которые сами уйдут из правительства".

"Это будет вялое лето, изменения начнутся осенью и будут реализованы к моменту принятия бюджета", - прогнозирует Мартиньш Даугулис.

В качестве одного из ориентиров он называет 15 августа - день, к которому Минздраву поручено представить информативный доклад "Предложения по укреплению больничной сети".