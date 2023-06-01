Видео ⟩ "Русский добровольческий корпус" заявил о новом рейде в Белгородской области

Утром в четверг "Русский добровольческий корпус" распространил новое видео, на котором бойцы утверждают, что они находятся на российско-украинской границе и "совсем скоро покажется окраина Шебекино".

RDK and the Legion are once again carrying out their own special operations in the border areas of the temporarily existing russian federation.

I wish good luck and success to the fighters on the difficult journey from Belgorod to Vladivostok. 😅

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(Subbed in En from russian) pic.twitter.com/qwa7txQpRf — Highwalker (@highwalker69) June 1, 2023

"Обещанная командиром РДК вторая фаза началась! Путинская армия снова бьет по площадям, хотя в этот раз это не мирные украинские города, а уже русские села и деревни", - говорится в Telegram-канале группировки.

О новом рейде в России сообщил и легион "Свобода России", который также воюет на стороне Украины.

В сообщении "Свободы России" отмечается, что бойцы группировки направляются в Россию, чтобы "нести свободу и мир".

Как сообщило издание Baza, утром 1 июня бойцы при поддержке танков осуществили нападение на пограничный пункт Шебекино. Атака была отбита.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город Шебекино в ночь на 1 июня находился "под непрекращающимся огнем" - ВСУ обстреливали из "Града" центр и окраины города. Пострадали, по его словам, по меньшей мере восемь человек, пишет "Дождь".

Позднее в Telegram-каналах появилось видео с загоревшимся пятиэтажным домом в Шебекино после обстрела.

По данным российского государственного агентства ТАСС, ссылающегося на белгородский оперштаб, в районе Шебекино "идут обстрелы и слышны звуки боя". В штабе опровергли информацию о прорыве с украинской стороны.