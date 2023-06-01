Видео ⟩ В Сети набирает популярность новая версия игры-считалки из Латвии

Помните, как в детстве мы становились друг к другу лицом, хлопали в ладоши и повторяли ритмичные стихи на каком-то тарабарском языке? "Дзюба-дзюба-дзюба-дзюба. Дзюба дони-дони А!". Игра была очень популярна в 80-90-х годах, да и до сих пор многие из нас помнят наизусть эти забавные стишки-считалки.

Автором и вдохновителем проекта PERFAM является популярный в Латвии шоумен Вячеслав Хирный (SanSay). Вместе с SuperErik, VR, Multiman и Playman они являются авторами и ведущими различных увлекательных мероприятий для детей и взрослых, а также создают яркий интерактивный материал для различных социальных сетей, собирая миллионные просмотры.

За два дня клип собрал уже 1,5 тысячи просмотров.

По словам Вячеслава Хирного, идея клипа пришла во время подготовки программы летнего лагеря, который вот уже около 10 лет собирает на летнюю "тусовку" детей самого разного возраста. Прилипчивая незатейливая мелодия незаметно трансформировалась в полноценную музыкальную композицию, а все остальное, как говорится, уже было только делом техники.

Песня и клип получились веселыми, динамичными, мегатанцевальными, что и является, по сути, визитной карточкой группы PERFAM.

Режиссером выступил Михаил Виноградов, а оператором - Никита Тарасов, которые уже успели поработать с такими известными исполнителями, как Jony, Егор Крид, Светлана Лобода, Моргенштерн и многие другие. Над цветовым решением работал Виктор Малыгин, принимавший участие в создании клипов Niletto, Егора Крида, Pharaоh, Gavrilina, Элджея и других. Продюсер - Милана Ластовская.

Видео: PERFAM - "Дзюба [игра руками]"