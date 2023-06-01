Реакции ⟩ Как известные в Латвии люди поздравляли Ринкевича

В среду, 31 мая, президентом Латвии был избран министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Поздравить его поспешили и местные знаменитости и публичные лица.
"Эдгар Ринкевич, искренне поздравляем вас в качестве новоизбранного президента.
Желаем вам дальнейших успехов и ярких достижений в представлении Латвии в мире, а также в объединении и вдохновении народа Латвии! Вайра и Имант Фрейбергсы"
"Такая радость, что у нас будет такой прекрасный президент страны! Сердечно поздравляю Эдгара Ринкевича! Сил и энергии осуществить поставленную цель - сделать Латвию еще более безопасной, сильной и современной страной! Будем с тобой!"
Tāds prieks un gandarījums, ka mums būs tik lielisks Valsts prezidents! Sirsnīgi apsveicu @edgarsrinkevics! Lai spēks un enerģija piepildīt nosprausto mērķi – padarīt Latviju par vēl drošāku, stiprāku un modernāku valsti! Būsim ar Tevi! 🇱🇻 #PrezidentaVēlēšanas2023 pic.twitter.com/R0DdiNcSGg— Inese Vaidere (@IneseVaidere) May 31, 2023
"Господин Ринкевич, я вам свадьбу проведу" (Отсылка к тому, как соцсети восторгались вратарем латвийской сборной по хоккею Артуром Шиловым. Подробнее - тут. - Прим. ред.)
Rinkēviča kungs, es jums kāzas novadīšu!!! ❤️❤️❤️👏🏻✌🏻😅 #apsveicu— Kaspars Breidaks (@KBreidaks) May 31, 2023
"И из Франция я слежу и поздравляю нашего нового президента Эдгара Ринкевича! Несколько слов при помощи Google Translate - Bonne chance, force et endurance, Monsieur le Président! И всегда сохраняйте свой стержень! Приветствую!"
Arī no Francijas sekoju līdzi un sveicu mūsu jauno Prezidentu @edgarsrinkevics 🥳 Ar google translate palīdzību pāris vārdi- Bonne chance, force et endurance, Monsieur le Président ! Un vienmēr saglabāt savu mugurkaulu! Sveicieni! 🇱🇻— Lauris Reiniks (@LaurisReiniks) May 31, 2023
"В своей первой речи Ринкевич упомянул мальчиков и девочек, а также подростков, которые могут считать нереальным следовать за своей мечтой. Он не использовал буквы ЛГБТ, но именно это он имел в виду, когда сказал, что стеклянный потолок все еще можно разбить. Я не могу передать вам, насколько я горд прямо сейчас"
Трогательно поспешила поздравить Ринкевича и Линда Мурниеце, которая отметила, что в начале своей карьеры ей было бы намного тяжелее "без его спокойствия, находчивости, мудрости и терпения".
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