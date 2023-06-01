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Реакции ⟩ Как известные в Латвии люди поздравляли Ринкевича

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В среду, 31 мая, президентом Латвии был избран министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Поздравить его поспешили и местные знаменитости и публичные лица. 

"Эдгар Ринкевич, искренне поздравляем вас в качестве новоизбранного президента.

Желаем вам дальнейших успехов и ярких достижений в представлении Латвии в мире, а также в объединении и вдохновении народа Латвии! Вайра и Имант Фрейбергсы"

"Такая радость, что у нас будет такой прекрасный президент страны! Сердечно поздравляю Эдгара Ринкевича! Сил и энергии осуществить поставленную цель - сделать Латвию еще более безопасной, сильной и современной страной! Будем с тобой!"

"Господин Ринкевич, я вам свадьбу проведу" (Отсылка к тому, как соцсети восторгались вратарем латвийской сборной по хоккею Артуром Шиловым. Подробнее - тут. - Прим. ред.)

"И из Франция я слежу и поздравляю нашего нового президента Эдгара Ринкевича! Несколько слов при помощи Google Translate - Bonne chance, force et endurance, Monsieur le Président! И всегда сохраняйте свой стержень! Приветствую!"

"В своей первой речи Ринкевич упомянул мальчиков и девочек, а также подростков, которые могут считать нереальным следовать за своей мечтой. Он не использовал буквы ЛГБТ, но именно это он имел в виду, когда сказал, что стеклянный потолок все еще можно разбить. Я не могу передать вам, насколько я горд прямо сейчас"

Трогательно поспешила поздравить Ринкевича и Линда Мурниеце, которая отметила, что в начале своей карьеры ей было бы намного тяжелее "без его спокойствия, находчивости, мудрости и терпения".

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