Реакции ⟩ Как известные в Латвии люди поздравляли Ринкевича

"В своей первой речи Ринкевич упомянул мальчиков и девочек, а также подростков, которые могут считать нереальным следовать за своей мечтой. Он не использовал буквы ЛГБТ, но именно это он имел в виду, когда сказал, что стеклянный потолок все еще можно разбить. Я не могу передать вам, насколько я горд прямо сейчас"