Глава Сейма Литвы просит усилить присутствие НАТО в регионе

Науседа также подчеркнул, что в свете жестоких атак России в Украине, которые продолжаются уже почти полтора года, ясно, что Россия легко не остановится и, почувствовав вкус удачи, будет агрессивно искать новые цели.

"Украина сейчас защищает наш народ от такой ужасной участи, которая постигла жителей Бучи, Мариуполя, Бахмута - продолжите сами. Если мы потеряем Украину, следующей жертвой может стать Европа", - сказал президент.

Литовский лидер подчеркнул, что для того, чтобы помочь другим, партнерам по НАТО необходимо укрепить собственные силы и надежность сдерживания.

"У меня нет сомнений, что НАТО должна оставаться самой мощной силой. Надеюсь, что Вильнюсский саммит внесет свой вклад в решение этой задачи", - отметил Науседа.

По словам президента, война в Украине показала, насколько важна противовоздушная оборона.

"Поэтому я надеюсь, что будет принята ротационная модель противовоздушной обороны, обеспечивающая средства и интегрирующая наши возможности", - сказал руководитель Литвы.

Он отметил, что планы мало что значат без адекватного финансирования, поэтому он ожидает от вильнюсской встречи решения о более высокой планке расходов на оборону, где 2% валового внутреннего продукта (ВВП) будут минимальным обязательством для государств.

"На Вильнюсском саммите мы собираемся достичь амбициозной цели - сделать 2% (ВВП) не "потолком", а "полом", а парламенты должны сыграть здесь непосредственную роль, поэтому я надеюсь, что это будет хорошая возможность подготовиться к саммиту", - сказал президент журналистам в Сейме.

В пятницу в Сейме началась встреча на высоком уровне глав парламентов стран-членов НАТО, на которой обсуждается ситуация с безопасностью в регионе и подготовка к саммиту альянса в Вильнюсе 11-12 июля.

На мероприятие в Вильнюсе приглашены главы парламентов государств-членов НАТО, а также Швеции и Украины и председатели комитетов по иностранным делам и вопросам безопасности их парламентов.

В субботу делегации посетят Центральный учебный полигон генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.