Глава Сейма Литвы просит усилить присутствие НАТО в регионе

Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен просит увеличить присутствие сил НАТО в регионе в ответ на агрессию России в Украине, так как Литва не хочет стать "еще одной Бучей или Мариуполем".
"Особенно мы просим увеличить боевые группы сил передового присутствия НАТО до уровня бригад, обеспечить надежный потенциал противовоздушной обороны НАТО в странах Балтии, усилить размещение оборудования и резервов НАТО в государствах Балтии", - сказала Чмилите-Нильсен, открывая в пятницу встречу на высоком уровне спикеров парламентов государств-членов НАТО.
"Видя зверские преступления, совершаемые российской армией, и уровень бесчеловечности и жестокости, мы не хотим стать еще одной Буче или Мариуполем", - сказала глава парламента.
В прошлом году после освобождения от россиян пригорода Киева Бучи были обнаружены массовые захоронения убитых мирных жителей, а Мариуполь был сильно разрушен во время войны, и там также происходили убийства жителей.
Чмилите-Нильсен подчеркнула, что Литва готова инвестировать в свой военный потенциал и инфраструктуру.
"Обязательства Литвы подкреплены не только словами, но и финансированием: Сейм Литвы принял решение увеличить расходы на оборону более чем до 2,5%", - сказала она.
По словам председателя Сейма, безопасность - это ключ к процветанию страны, и только решив проблемы безопасности, можно добиться прогресса в других областях.
Она отметила, что роль Украины в остановке российского наступления важна для европейской безопасности, поэтому Сейм Литвы выразил политическую волю пригласить Украину вступить в НАТО.
"Я твердо уверена, что это может стать одним из самых важных решений Вильнюсского саммита. Мы должны всестороннее поддержать Украину. В любом случае, хочу заверить председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, что в подтверждение того, что Литва намерена быть вместе с Украиной до победы, Сейм Литвы принял решение не снимать флаг Украины с этой трибуны до тех пор, пока продолжается вторжение России", - сказала Чмилите-Нильсен.
Президент Литвы: на передовых линиях НАТО нужны боеспособные подразделения размером с бригаду
На передовых линиях Североатлантического альянса нужны боеспособные подразделения размером с бригаду, заявил в пятницу литовский президент Гитанас Науседа, обращаясь к участникам заседания глав парламентов государств-членов НАТО, которое проходит в Сейме Литвы.
"Наша нынешняя задача - развернуть на передовых линиях альянса боеспособные подразделения размером с бригаду. Попытки полагаться на подкрепление, как бы быстро оно ни прибывало, просто не дадут никакого эффекта. Это лишь даст сигнал агрессору, что может существовать возможность проверить решимость альянса. Мы должны исключить этот риск", - сказал президент.
Науседа также выразил надежду, что на саммите НАТО в Вильнюсе в июле будут приняты новые оборонные планы, в том числе региональные.
"Что еще более важно, мы должны "вооружить" эти планы возможностями, должны быть выделены необходимые силы, должны начаться учения. Необходимо также принять твердые решения о командной структуре, готовности и принятии решений", - сказал литовский лидер.
Науседа также подчеркнул, что в свете жестоких атак России в Украине, которые продолжаются уже почти полтора года, ясно, что Россия легко не остановится и, почувствовав вкус удачи, будет агрессивно искать новые цели.
"Украина сейчас защищает наш народ от такой ужасной участи, которая постигла жителей Бучи, Мариуполя, Бахмута - продолжите сами. Если мы потеряем Украину, следующей жертвой может стать Европа", - сказал президент.
Литовский лидер подчеркнул, что для того, чтобы помочь другим, партнерам по НАТО необходимо укрепить собственные силы и надежность сдерживания.
"У меня нет сомнений, что НАТО должна оставаться самой мощной силой. Надеюсь, что Вильнюсский саммит внесет свой вклад в решение этой задачи", - отметил Науседа.
По словам президента, война в Украине показала, насколько важна противовоздушная оборона.
"Поэтому я надеюсь, что будет принята ротационная модель противовоздушной обороны, обеспечивающая средства и интегрирующая наши возможности", - сказал руководитель Литвы.
Он отметил, что планы мало что значат без адекватного финансирования, поэтому он ожидает от вильнюсской встречи решения о более высокой планке расходов на оборону, где 2% валового внутреннего продукта (ВВП) будут минимальным обязательством для государств.
"На Вильнюсском саммите мы собираемся достичь амбициозной цели - сделать 2% (ВВП) не "потолком", а "полом", а парламенты должны сыграть здесь непосредственную роль, поэтому я надеюсь, что это будет хорошая возможность подготовиться к саммиту", - сказал президент журналистам в Сейме.
В пятницу в Сейме началась встреча на высоком уровне глав парламентов стран-членов НАТО, на которой обсуждается ситуация с безопасностью в регионе и подготовка к саммиту альянса в Вильнюсе 11-12 июля.
На мероприятие в Вильнюсе приглашены главы парламентов государств-членов НАТО, а также Швеции и Украины и председатели комитетов по иностранным делам и вопросам безопасности их парламентов.
В субботу делегации посетят Центральный учебный полигон генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.
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