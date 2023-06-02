Столкновение поездов в Индии: минимум 50 погибших, около 400 человек госпитализированы

В результате столкновения пострадали два пассажирских поезда, сообщает AFP.

Около 400 человек госпитализированы.

На месте происшествия работают почти 500 полицейских и спасателей и 75 автомобилей скорой помощи и автобусов.

Спасатели пытаются освободить примерно 200 человек, которые, как считаются, зажаты в вагонах.

Представитель Министерства железных дорог сказал, что с рельсов сошли 10 из 12 вагонов поезда, и обломки вагонов упали на соседние рельсы. В них врезался другой пассажирский поезд.

BREAKING: Passenger train derails in eastern India, killing multiple people and injuring nearly 200 pic.twitter.com/nMBw9jb8K9 — BNO News (@BNONews) June 2, 2023

Несмотря на попытки правительства улучшить железнодорожную безопасность, в Индии ежегодно происходят сотни аварий.

В большей части аварий виновны человеческие ошибки и устаревшее оборудование.