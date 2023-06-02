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Столкновение поездов в Индии: минимум 50 погибших, около 400 человек госпитализированы

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Железнодорожные рельсы
Железнодорожные рельсы Фото: Evija Trifanova/LETA

В результате столкновения поездов в индийском штате Одиша погибли по меньше мере 50 человек, еще около 400 ранены, сообщают местные СМИ и должностные лица.

В результате столкновения пострадали два пассажирских поезда, сообщает AFP.

Около 400 человек госпитализированы.

На месте происшествия работают почти 500 полицейских и спасателей и 75 автомобилей скорой помощи и автобусов.

Спасатели пытаются освободить примерно 200 человек, которые, как считаются, зажаты в вагонах.

Представитель Министерства железных дорог сказал, что с рельсов сошли 10 из 12 вагонов поезда, и обломки вагонов упали на соседние рельсы. В них врезался другой пассажирский поезд.

Несмотря на попытки правительства улучшить железнодорожную безопасность, в Индии ежегодно происходят сотни аварий.

В большей части аварий виновны человеческие ошибки и устаревшее оборудование.

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