Столкновение поездов в Индии: минимум 50 погибших, около 400 человек госпитализированы

В результате столкновения поездов в индийском штате Одиша погибли по меньше мере 50 человек, еще около 400 ранены, сообщают местные СМИ и должностные лица.
В результате столкновения пострадали два пассажирских поезда, сообщает AFP.
Около 400 человек госпитализированы.
На месте происшествия работают почти 500 полицейских и спасателей и 75 автомобилей скорой помощи и автобусов.
Спасатели пытаются освободить примерно 200 человек, которые, как считаются, зажаты в вагонах.
Представитель Министерства железных дорог сказал, что с рельсов сошли 10 из 12 вагонов поезда, и обломки вагонов упали на соседние рельсы. В них врезался другой пассажирский поезд.
BREAKING: Passenger train derails in eastern India, killing multiple people and injuring nearly 200 pic.twitter.com/nMBw9jb8K9— BNO News (@BNONews) June 2, 2023
Несмотря на попытки правительства улучшить железнодорожную безопасность, в Индии ежегодно происходят сотни аварий.
В большей части аварий виновны человеческие ошибки и устаревшее оборудование.
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