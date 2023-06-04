"Троицу" выставили в храме Христа Спасителя без климатической капсулы. Третьяковка согласилась выдать икону

"Такие витрины используются во многих музеях, в экспозиционных пространствах, которые обладают музейным климатом, но где параметры температуры и относительной влажности не поддерживаются стабильно. В данном случае эта витрина размещалась в пространстве храма, где, как мы понимаем, музейного климата нет", - пояснила на заседании реставрационного совета 15 мая главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова.

монтаж витрины в храме Христа Спасителя Фото: BBC

Как ранее рассказывали Би-би-си эксперты, в храме Христа Спасителя также нет необходимого оборудования для размещения памятника - ни подходящего киота, ни климатического и вибрационного контроля.

С тем, что "Троицу" пока нельзя вывозить и что для перевозки такого памятника ни у музея, ни у церкви нет подходящей климатической капсулы, ранее соглашался и представитель РПЦ, на тот момент - глава экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин.

"Это должно быть понято всем обществом, и церковью, и руководством, что есть проблемы, которые придают этой иконе на сегодняшний день невывозной статус - до того момента, конечно, пока наши реставраторы не научатся, может быть, "лечить" [древние иконы]", - говорил протоиерей Леонид Калинин на заседании расширенного реставрационного совета Третьяковской галереи 15 мая.