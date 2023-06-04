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"Троицу" выставили в храме Христа Спасителя без климатической капсулы. Третьяковка согласилась выдать икону

BBC News Русская служба
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BBC
Разрушающаяся "Святая Троица" Андрея Рублева
Разрушающаяся "Святая Троица" Андрея Рублева Фото: BBC News

Разрушающаяся "Святая Троица" Андрея Рублева доставлена в храм Христа Спасителя несмотря на запрет реставраторов ее перемещать. В храме древний памятник разместили поздно вечером 3 июня в витрине без климатического контроля. Патриарх Кирилл в тот же вечер заявил, что икона останется в храме на год. Однако, согласно подписанному в последний момент перед отправкой иконы договору между Третьяковкой и РПЦ, икону должны вернуть в музей через две недели.

Третьяковская галерея, выступавшая против любого перемещения ветхой иконы, все-таки согласилась передать "Троицу" в главный храм РПЦ на две недели - с 4 июня до 18 июня. Договор подписали директор музея Елена Проничева (до этого она икону выдавать из музея отказывалась) и протоиерей Георгий Мартынов - куратор Патриаршего музея церковного искусства при храме Христа Спасителя. Подписание договора состоялось вечером 3 июня, в последний момент перед отправкой иконы в храм. Об этом Би-би-си рассказал источник близкий минкультуры.

По словам источника, знакомого с переговорами о переносе иконы, в РПЦ не хотели брать на себя ответственность за пребывание иконы в храме и предлагали, чтобы соглашение подписал спонсор - компания РЖД. Однако в галерее такой документ подписать отказались, и стороной договора выступил храм Христа Спасителя.

На две недели или на год?

Патриарх Кирилл вечером в субботу возглавлял богослужение в Троице-Сергиевой лавре - и там он назвал иные сроки пребывания "Троицы" в церкви, чем указаны в договоре. "В течение года чудотворный образ будет находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы москвичи и гости столицы могли поклониться этой великой святыне. А затем этот образ вернется сюда [в лавру], в святой храм на историческое место", - сказал предстоятель РПЦ.

Однако Минкультуры заверило, что икона "останется в храме [Христа Спасителя] до 18 июня. Собеседник Би-би-си, близкий минкультуры, подчеркнул, что по договору между РПЦ и Третьяковкой икону через две недели "обязаны вернуть" в музей, и вносить изменения в договор нельзя.

"В соответствии с договором о размещении иконы в Храме Христа Спасителя, не позднее 19 июня 2023 года икона "Святая Троица" Андрея Рублева (Инв.13012) должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи", - напомнили и в официальном телеграм-канале музея.

встреча "Троицы" в храме Христа Спасителя
встреча "Троицы" в храме Христа Спасителя Фото: BBC

В храм Христа Спасителя "Троицу" доставили в автофургоне в сопровождении машин с мигалками. Патриарх Кирилл - настоятель этого кафедрального собора в Москве - не встретил "великую святыню", которую он за последние несколько недель не раз называл "чудотворной" (в официальном журнале Священного Синода об этом не говорится).

Перед распаковкой духовенство в храме отслужило молебен. В храме присутствовал первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов - компания второй год подряд спонсирует перенос иконы из музея в церковь.

реставрационные заклейки на "Троице"
реставрационные заклейки на "Троице" Фото: BBC

"Троицу" привезли в храм прямо с реставрационного стола - с наклейками, которые реставраторы закрепили в самых слабых местах, в том числе по стыку досок, чтобы трещины не разошлись во время перемещения иконы и ее пребывания вне музейных стен.

"Будет стоять с наклейками, а иначе никак", - сказали Би-би-си два эксперта по церковному наследию.

В воскресенье утром, в праздник Святой Троицы, богослужение в храме Христа Спасителя совершит патриарх Кирилл - после этого "Троица" будет доступна для "поклонения верующих".

Все это время ветхий памятник будет находиться в старой витрине, признанной реставраторами непригодной для обеспечения сохранности "Троицы". В этой витрине икону выставляли год назад в Троице-Сергиевой лавре под Москвой. После той поездки состояние сохранности "Троицы" Рублева значительно ухудшилось.

Как рассказал источник Би-би-си в музейном сообществе, с прошлого года витрина не претерпела никаких изменений - ее только "помыли", а специалисты Третьяковки и компания "Арт-Курьер", перевозившая икону, установили в витрине датчики температуры и уровня влажности. Однако, по словам реставраторов, такие усовершенствования принципиально не улучшают ситуацию и не превращают музейную витрину в климатическую капсулу, которая необходима для "Троицы". В храме, где не поддерживается музейный климат, витрина не может защитить икону от колебаний температуры и уровня влажности.

В какую капсулу поместили "Троицу"

Эту витрину министерство культуры заказало в 2022 году для перемещения "Троицы" в Троице-Сергиеву лавру. Как выяснилось после возвращения иконы, витрина не соответствовала основным требованиям для обеспечения относительно безопасной перевозки памятника.

Как следовало из опубликованного в телеграм-канале о культурной жизни "ку-ку" скрина "внутреннего документа Третьяковки" - докладной записки на имя заместителя директора музея Рината Шигапова, - витрина не обеспечивала "поддержание необходимого температурно-влажностного режима" и не была оснащена датчиками температуры и уровня влажности.

"Такие витрины используются во многих музеях, в экспозиционных пространствах, которые обладают музейным климатом, но где параметры температуры и относительной влажности не поддерживаются стабильно. В данном случае эта витрина размещалась в пространстве храма, где, как мы понимаем, музейного климата нет", - пояснила на заседании реставрационного совета 15 мая главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова.

монтаж витрины в храме Христа Спасителя
монтаж витрины в храме Христа Спасителя Фото: BBC

Как ранее рассказывали Би-би-си эксперты, в храме Христа Спасителя также нет необходимого оборудования для размещения памятника - ни подходящего киота, ни климатического и вибрационного контроля.

С тем, что "Троицу" пока нельзя вывозить и что для перевозки такого памятника ни у музея, ни у церкви нет подходящей климатической капсулы, ранее соглашался и представитель РПЦ, на тот момент - глава экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин.

"Это должно быть понято всем обществом, и церковью, и руководством, что есть проблемы, которые придают этой иконе на сегодняшний день невывозной статус - до того момента, конечно, пока наши реставраторы не научатся, может быть, "лечить" [древние иконы]", - говорил протоиерей Леонид Калинин на заседании расширенного реставрационного совета Третьяковской галереи 15 мая.

27 мая стало известно, что патриарх Кирилл запретил его в священнослужении и уволил со всех должностей. Как следует из патриаршего указа, священник был наказан за "воспрепятствование" принесению на праздник Троицы 4 июня иконы Андрея Рублева в церковь. Каким образом протоиерей Леонид Калинин это сделал, в РПЦ не уточнили.

$500 млн и "безвозмездное пользование"

В минувший понедельник, 29 мая, прошла оценочная комиссия по "Троице", которая определила страховую стоимость иконы в 500 млн долларов (40 млрд рублей), сообщала со ссылкой на свои источники автор телеграм-канала "ку-ку" искусствовед Ксения Коробейникова. Эта оценка в четыре с лишним раза больше прошлогодней. Официального подтверждения этой информации нет. Министерство культуры на запрос Би-би-си о страховой стоимости иконы не ответило.

В прошлом году, как отмечала на заседании реставрационного совета главный хранитель Третьяковки Татьяна Городкова, икона была застрахована на сумму более 9 млрд рублей (около 111 млн долларов), что, по ее словам, было явно "заниженной оценкой".

ТАСС со ссылкой на источник в РПЦ сообщил, что безопасность иконы "Троица" Рублева во время нахождения в храме обеспечивает Росгвардия и служба безопасности храма.

Министерство культуры утверждает, что "Троица" после 18 июня отправится из храма Христа Спасителя на "плановую реставрацию". Кто будет заниматься реставрацией памятника, в ведомстве не уточняют.

25 мая Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, заявлял, что вопрос о реставрации будет решаться прямо в храме Христа Спасителя. Это означает, что решать судьбу иконы будет, вероятнее всего, не реставрационный совет Третьяковской галереи, который признал недопустимым перемещение, а уже другой состав специалистов. Три источника Би-би-си в музейном сообществе рассказали, что уже обсуждается создание новой реставрационной комиссии и вариант реставрации иконы не в Третьяковке, а в московском реставрационном центре имени Грабаря. При этом условиям договора икона сначала должна вернуться в музей.

Владимир Путин распорядился не только перенести "Троицу" 4 июня в храм Христа Спасителя, но и передать икону РПЦ навсегда. Руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега) говорила РИА Новости, что "государственная собственность на икону сохранится" - "религиозная организация вправе получить ее только в безвозмездное пользование".

В случае официальной передачи иконы в "безвозмездное пользование" непосредственно РПЦ, церковь должна будет финансировать реставрацию "Троицы". Это предусматривают правила передачи музейных ценностей религиозным организациям, которые были утверждены в июне 2022 года министром культуры Ольгой Любимовой.

При этом гарантами такого договора выступают Минкультуры и РПЦ. Игумения Ксения приводила в пример недавно подписанный договор с Эрмитажем о передаче РПЦ серебряной раки святого Александра Невского.

Формально, при нарушении режимов хранения музей будет вправе отказаться от договора. Сначала он может предъявить претензии во внесудебном порядке, и тогда разногласия могут быть урегулированы "на площадке Минкультуры", а при наличии дальнейшего спора - в суде.

"Скромное пожелание" патриарха и "историческое решение" Путина

О решении российского президента Владимира Путина "вернуть" Русской православной церкви "Троицу" 15 мая сообщила пресс-служба патриарха Кирилла на сайте РПЦ.

В нем говорилось, что Путиным "принято решение" в ответ "на многочисленные просьбы православных верующих".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже уточнил, что соответствующего указа президента нет, документально оформить его решение должно Министерство культуры. При этом, по словам Пескова, "укрывать в музее" святыню не соответствует "чаяниям большого количества верующих в нашей стране".

Ни в РПЦ, ни в Кремле не уточнили, о каких "многочисленных просьбах" идет речь и каким образом власти и церковь узнали о "чаяниях" большого количества верующих.

16 мая, на заседании Священного Синода патриарх Кирилл рассказал подробнее о том, как Путин принял "историческое решение". По словам патриарха, он лично говорил о "Троице" с Путиным, а до этого передал главе администрации президента Антону Вайно письмо с просьбой "организовать ее принесение" на праздник Святой Троицы 4 июня в храм Христа Спасителя в Москве, "с пребыванием иконы в этом храме в течение двух недель, дабы обеспечить возможность доступа к ней широкому кругу верующих".

"Вот такое скромное пожелание было мной обращено в адрес руководителя президентской администрации", - сказал патриарх. Но "в ответ", по словам предстоятеля РПЦ, Путин принял "историческое решение" - вернуть "Троицу" церкви навсегда.

Два источника Русской службы Би-би-си, близкие к руководству РПЦ, но не уполномоченные комментировать происходящее публично, утверждают, что Церковь не рассчитывала на получение иконы в полноценное владение.

Один из них назвал "историческое решение" Путина "сюрпризом и не обязательно приятным" для патриархии. Он поясняет, что постоянное содержание такого рода объектов слишком дорого и трудоемко.

Путешествие "Троицы" в лавру и его последствия

До своего путешествия в Троице-Сергиеву лавру в 2022 году "Святая Троица" Рублева после окончания Второй мировой войны покидала здание Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке всего один раз. В мае 2007 года икону вывезли в здание Третьяковской галереи на Крымском Валу на выставку "Европа - Россия - Европа".

Но даже небольшое перемещение в пределах Садового кольца тогда спровоцировало ряд негативных изменений в состоянии древнего памятника. После этого икона в течение 15 лет не покидала здание музея.

В прошлом году, после возвращения "Троицы" из лавры, где она пробыла три дня на торжествах, приуроченных к 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского, реставраторы зафиксировали существенные изменения состояния сохранности иконы: 61 участок с "отставаниями паволоки (ткани, которая наклеивается на доску перед наложением грунта) и левкаса (грунта) с позолотой на полях иконы" (пять участков реставраторы назвали аварийными).

Также специалисты отметили появление "многочисленных шелушений красочного слоя по контуру изображения волос ангелов", эти участки также признаны аварийными и нуждающимися в срочной консервации.

В экспозицию Третьяковской галереи "Троица" вернулась только в декабре прошлого года, то есть почти через пять месяцев после путешествия. Все это время с иконой работали реставраторы, пытаясь стабилизировать ее состояние.

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