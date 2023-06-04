Пригожин: наемники ЧВК "Вагнер" готовы зайти в Белгород

Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер" заявил, что готов направить свои подразделения для защиты Белгородской области, которая граничит с Украиной и в последние дни подвергается обстрелам и обстрелам, сообщает Русская служба BBC.
Евгений Пригожин заявил, что готов отправить свои отряды в граничащую с Украиной Белгородскую область, обстрелы которой в последнее время стали более интенсивными.
Накануне Пригожин сообщил, что силы ЧВК "Вагнер" практически полностью покинули Бахмут, официально передав позиции в городе регулярным частям российской армии.
"Если Минобороны в ближайшее время не остановит то, что происходит в Белгородской области, то мы, конечно, придем защищать русскую землю", – заявил он, добавив, что не собирается ждать "приглашения".
В то же время он оговорился, что без предоставления боеприпасов Министерством обороны он туда не отправится.
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