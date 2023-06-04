Фото и видео ⟩ В мире проходят акции в поддержку Навального. В России есть задержанные

4 июня, в день рождения политика, команда Алексея Навального анонсировала об акциях в его поддержку. Акции протеста состоялись по всему миру, в России уже начали задерживать людей.
Протесты в мире
Соратники Навального призывали людей выходить на главные площади городов по всему миру; а также обещали юридическую помощь тем, кто принимает участие в протестах, находясь в России.
"Как всегда, мы готовы оказать юридическую поддержку и оплатить штрафы всем, кто в этом нуждается", - говорится в заявлении команды Навального.
❗️Друзья, внимательно просмотрите списки городов, где пройдут акции в поддержку Алексея Навального #4июня.— Команда Навального (@teamnavalny) June 3, 2023
Где-то изменилось время, где-то — место, добавились новые города.
Листовки, баннеры, плакаты разных размеров (минимум на русском и английском, «средние» есть на японском,… pic.twitter.com/cDMOVuEDcz
В воскресенье, 4 июня, в день рождения оппозиционера, первые мероприятия состоялись в австралийских Сиднее, Мельбурне и Брисбене, а также в Токио, сообщила команда Навального в Telegram.
Акция в поддержку Навального прошла и в Тбилиси.
Задержания в России
В Москве на Пушкинской площади задержали двух человек.
По данным "ОВД-Инфо", на Пушкинской площади также задержали человека, который пришел с плакатом "Свободу Навальному".
RusNews опубликовал видео с задержанием женщины, в руках у которой был воздушный шарик с надписью "С днем рождения!".
Среди задержанных есть и журналисты. RusNews заявил о задержании своей внештатной корреспондентки Юлии Петровой, снимавшей репортаж на Пушкинской площади.
Telegram-канал Ксении Собчак сообщает о задержании на Пушкинской сидевшего на лавочке в футболке "Берегите Россию". "Осторожно, Москва" пишет о задержанном на Пушкинской в куртке с надписью "ШИЗО". "Медиазона" уточняет, что это фигурант "Московского дела" Сергей Суровцев.
Также задержали пришедшего к памятнику Пушкину с плакатом "С днем рождения, Алексей". За плакат с таким же поздравлением задержана Ксения Котельникова.
Пушкинскую площадь в Москве огородили металлическими ограждениями, вокруг нее выставили "КамАЗы" и автобусы - в них находятся сотрудники Росгвардии, на улице дежурит ОМОН.
Задержания происходят и в других местах в центре Москвы. На Красной площади задержали Евгению Остапенко, которая пришла с плакатом "47. Свободу политзаключенным". На Никольской улице задержан Павел Клоц, державший плакат с надписью "Не стой под стрелой. В День крановщика 04/06".
В российском дальневосточном городе Хабаровске полиция уже задержала двух участников акции в поддержку Навального — Зигмунда Худякова и Татьяну Лукьянову. У остальных активистов полиция проверяет документы и указывает, что акция не согласована, а также выносит предупреждения.
Также сообщается, что Барнауле задержали двух активистов, вышедших на акцию в поддержку Алексея Навального. Как пишет "ОВД-Инфо", жителя Барнаула Филиппа Кравчука задержали во время пикета с плакатом в поддержку Навального, а Ольгу Меркулову - во время прогулки с воздушным шариком.
В Екатеринбурге на зданиях появились надписи "Свободу Навальному".
В Санкт-Петербурге во время акции в поддержку Алексея Навального задержали корреспондента издания "Фонтанка" с пресс-картой, передает Avtozak LIVE. Само издание о задержании журналиста не сообщало.
"Север.Реалии" пишут о задержании девушки и молодого человека на Дворцовой площади, их имена не уточняются.
Avtozak LIVE также пишет о задержании там девушки, которая стояла с плакатом "Ты не один".
На Большой Конюшенной улице также задержали местного жителя Егора Перепелюка, который вышел с плакатом "Свободу всем политзаключенным". Об этом он сам сообщил "ОВД-Инфо".
К 16 часам (по московскому времени) команда "ОВД-Инфо" насчитала уже 45 задержанных в разных городах России.
Навальному - 47 лет
Сам Алексей Навальный, находясь в колонии, написал пост в свой день рождения. Политику исполнилось 47 лет. Приводим текст полностью:
"Сегодня у меня день рождения. И, проснувшись утром, я пошутил сам себе, что в копилку мест, где я встречал день рождения, я добавил ШИЗО. А потом, как и многие люди, достигшие определенного возраста (а мне сегодня 47 - обалдеть), подумал о достижениях за год и планах на следующий.
Достижения мои невелики, и лучше всех их суммировал на днях психолог нашей колонии. По процедуре перед водворением в ШИЗО тебя смотрят медработник (выдержишь ли) и психолог (не повесишься ли). Ну вот психолог после нашей встречи и сказал: мы вас в 16-й раз в ШИЗО сажаем, а вы все шутите, и настроение у вас гораздо лучше, чем у членов комиссии. Это действительно так, но по утрам в день рождения надо быть честным с собой, и я задал себе вопрос: у меня правда хорошее настроение или я таким его делаю?
Мой ответ: правда. Что тут скрывать, ну понятно, я хотел бы сейчас не проснуться в этой конуре, а завтракать с семьей, получать поцелуи в щеку от детей, разворачивать подарки и говорить: вау, это именно то, о чем я мечтал. Но жизнь устроена так, что общественный прогресс и лучшее будущее достигаются, только если некоторое количество людей готовы платить за свое право иметь убеждения. Чем больше таких людей, тем меньше плата каждого. И обязательно наступит такой день, когда говорить правду и отстаивать справедливость станет в России чем-то обычным и совсем не опасным.
Ну а пока этот день не настал, в своей ситуации я вижу не тяжкую ношу и не ярмо, а просто работу, которую надо делать. В любой работе есть неприятная часть, верно? Вот и у меня сейчас неприятная часть моей любимой работы.
Мой план на предыдущий год был в том, чтобы не озвереть, не озлобиться и не потерять непринужденность поведения — с этого начинается поражение. И если у меня что-то получилось, то только благодаря вашей поддержке.
Как всегда, в свой день рождения я хочу поблагодарить всех людей, которые встретились мне в жизни. Хороших за то, что помогли и помогают. Нехороших за то, что опыт общения с ними научил меня чему-то. Спасибо моей семье за то, что всегда со мной!
Но самое большое спасибо и самый большой привет хочу сегодня передать всем политзаключенным России, Беларуси и других стран. Большинству из них гораздо тяжелее, чем мне. Я думаю о них постоянно. Их стойкость вдохновляет меня каждый день".
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