Скончался Филипп Поццо ди Борго - прототип героя фильма "1+1"

Филипп Поццо ди Борго родился в знатной корсиканской семье. Он возглавлял французский винодельческий дом Pommery. В 1993 году он получил паралич нижних конечностей после аварии на параплане.

После смерти своей жены он нанял помощника алжирского происхождения Абделя Селлу, с которым подружился. Помощник помог ему выйти из депрессии. Бизнесмен написал об этом автобиографическую книгу "Второе дыхание".

Эта история была экранизирована, фильм получил название "1+1". Главные роли в нем сыграли Франсуа Клюзе и Омар Си.