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Скончался Филипп Поццо ди Борго - прототип героя фильма "1+1"

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Филипп Поццо ди Борго
Филипп Поццо ди Борго Фото: BRITTA PEDERSEN / DPA / AFP / Scanpix

Французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, чья история легла в основу фильма "1+1", умер в Марокко в возрасте 72 лет. Об этом сообщили режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш, пишет "Медуза".

Филипп Поццо ди Борго родился в знатной корсиканской семье. Он возглавлял французский винодельческий дом Pommery. В 1993 году он получил паралич нижних конечностей после аварии на параплане.

После смерти своей жены он нанял помощника алжирского происхождения Абделя Селлу, с которым подружился. Помощник помог ему выйти из депрессии. Бизнесмен написал об этом автобиографическую книгу "Второе дыхание".

Эта история была экранизирована, фильм получил название "1+1". Главные роли в нем сыграли Франсуа Клюзе и Омар Си.

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