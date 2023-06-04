Скончался Филипп Поццо ди Борго - прототип героя фильма "1+1"

Французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, чья история легла в основу фильма "1+1", умер в Марокко в возрасте 72 лет. Об этом сообщили режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш, пишет "Медуза".
Филипп Поццо ди Борго родился в знатной корсиканской семье. Он возглавлял французский винодельческий дом Pommery. В 1993 году он получил паралич нижних конечностей после аварии на параплане.
После смерти своей жены он нанял помощника алжирского происхождения Абделя Селлу, с которым подружился. Помощник помог ему выйти из депрессии. Бизнесмен написал об этом автобиографическую книгу "Второе дыхание".
Эта история была экранизирована, фильм получил название "1+1". Главные роли в нем сыграли Франсуа Клюзе и Омар Си.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!