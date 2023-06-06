Каховская ГЭС разрушена, Украина обвинила в подрыве станции Россию. Что известно на данный момент

В то время Аксенов, собственно, и не скрывал, что восстановление водоснабжения Крыма было одной из целей развязанной войны. Предполагалось, что разблокировка канала позволит сэкономить десятки миллиардов рублей и поможет восстановить сельское хозяйство на полуострове.

Сенатор Ольга Ковитиди раздала тогда не одно интервью о том, как скоро на полуострове как в советские годы будут снова выращивать рис и кукурузу. Пропаганде было что праздновать.

Теперь российские чиновники наперегонки бросились объяснять, что на Крыме случившееся никак не скажется. Так называемый "мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев", еще утром уверявший РИА Новости, что с плотиной все в порядке, теперь говорит, угрозы обезвоживания канала нет. А губернатор Севастополя Михаил Развозжаев утверждает, что все будет в порядке, потому что водохранилища на полуострове заполнены, как будто вода в них берется не из канала.

Одним из последствий разрушения Каховской ГЭС с высокой степенью вероятности станет то, что полуостров вновь останется без воды. Осталось дождаться, когда российские чиновники заговорят о том, что не очень-то Крыму эта вода и нужна была.

Эвакуация населения

По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, из опасных районов, где происходит затопление, началась эвакуация местного населения.

Первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00, говорится в телеграм-канале "Укрзализныця".

карта Фото: BBC