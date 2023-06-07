Видео ⟩ Пожарные в Риге несколько часов тушили производственное здание

В 2:30 в Риге, в производственном здании на улице Илзенес, начался сильный пожар. Работы по тушению завершились уже при свете дня, незадолго до восьми утра, сообщает передача Degpunktā.
Пожарные говорят, что работу по тушению были не из легких.
В Государственной пожарно-спасательной службе указывают, что пожар мог возникнуть в результате короткого замыкания, но точнее можно будет сказать после экспертиз полиции. Спасательные работы заняли почти пять часов.
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