Видео ⟩ Пожарные в Риге несколько часов тушили производственное здание

Пожарные говорят, что работу по тушению были не из легких.

В Государственной пожарно-спасательной службе указывают, что пожар мог возникнуть в результате короткого замыкания, но точнее можно будет сказать после экспертиз полиции. Спасательные работы заняли почти пять часов.