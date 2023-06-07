Поездка Стакиса в Тампере попала в поле зрения KNAB

KNAB оценивает соответствие действий мэра Риги нормам закона "О предотвращении конфликта интересов в деятельности должностных лиц" в связи с тем, что он распорядился о своей командировке и оплате соответствующих расходов, сообщили агентству LETA в бюро.

Чемпионат мира по хоккею проходил одновременно в Риге и Тампере, где также состоялись финальные матчи. Стакис заявил агентству LETA, что отправился в Финляндию по приглашению мэра Тампере Калерво Кумола.

Мэр подчеркнул, что это была возможность укрепить сотрудничество между городами, отметить успешное проведение чемпионата и обменяться опытом в организации крупных спортивных, развлекательных и культурных мероприятий.

Стакис отметил, что обсуждалось также прямое транспортное сообщение между Ригой и Тампере и развитие туризма, а кроме того, достигнута договоренность о том, что мэр Тампере посетит Ригу с ответным визитом.

Согласно подписанному Стакисом приказу о командировке, из средств Рижской думы оплачены авиабилеты мэра, страховка, проживание в отеле, городской налог, командировочные в 100-процентном размере и 30% расходов на местный транспорт.

Как сообщалось, с 12 по 28 мая в Риге и Тампере проходил чемпионат мира по хоккею. Сборная Латвии впервые заняла на нем третье место.

В Риге прошли матчи одной подгруппы и два четвертьфинала - в целом 30 игр. Остальные матчи проводились в Тампере, где также состоялись полуфинал и финал.

Рижская дума выделила на проведение чемпионата мира по хоккею 700 000 евро.