НАТО проведет крупнейшие воздушные маневры в истории альянса

В маневрах примут участие 10 тысяч солдат и 250 военных самолетов из 25 стран. На учениях будет отыгран ответ на мнимое нападение на одну из стран НАТО.

В маневрах примут участие 2000 военнослужащих США и около 100 самолетов.

"Эти маневры будут абсолютно впечатляющими для всех, кто их наблюдает", - сказала посол США в Германии.

"Они, несомненно, продемонстрируют силу и скорость наших союзников по НАТО", - добавила она.

"Я была бы весьма удивлена, если бы какой-либо мировой лидер не принял во внимание то, что они демонстрируют плане духа и силы этого альянса", - сказала посол.

"И это касается и Путина", - добавила она.

Хотя учения планировались с 2018 года, повторное вторжение России в Украину в прошлом году побудило НАТО серьезно подготовиться к возможному нападению на ее территорию. В учениях также примут участие Швеция, которая надеется присоединиться к альянсу, и Япония.