Латвию посетит президент Бундестага Германии

В 12:40 президент Бундестага встретится с председателем Сейма Эдвардом Смилтенсом, а в 13:25 по итогам встречи состоится совместный брифинг для прессы.

Затем Бас и Смилтенс возложат цветы к памятнику Свободы.

В рамках визита председатель Бундестага встретится также с президентом Латвии Эгилом Левитсом, посетит Музей оккупации и возложит цветы к мемориалу жертвам Холокоста на улице Гоголя в Риге.