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Латвию посетит президент Бундестага Германии

rus.tvnet.lv/LETA
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Президент Бундестага Германии Бербель Бас
Президент Бундестага Германии Бербель Бас Фото: AFP/SCANPIX

В четверг с визитом в Латвию прибудет президент Бундестага Германии Бербель Бас, сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма.

В 12:40 президент Бундестага встретится с председателем Сейма Эдвардом Смилтенсом, а в 13:25 по итогам встречи состоится совместный брифинг для прессы.

Затем Бас и Смилтенс возложат цветы к памятнику Свободы.

В рамках визита председатель Бундестага встретится также с президентом Латвии Эгилом Левитсом, посетит Музей оккупации и возложит цветы к мемориалу жертвам Холокоста на улице Гоголя в Риге.

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