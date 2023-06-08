Латвию посетит президент Бундестага Германии

В четверг с визитом в Латвию прибудет президент Бундестага Германии Бербель Бас, сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма.
В 12:40 президент Бундестага встретится с председателем Сейма Эдвардом Смилтенсом, а в 13:25 по итогам встречи состоится совместный брифинг для прессы.
Затем Бас и Смилтенс возложат цветы к памятнику Свободы.
В рамках визита председатель Бундестага встретится также с президентом Латвии Эгилом Левитсом, посетит Музей оккупации и возложит цветы к мемориалу жертвам Холокоста на улице Гоголя в Риге.
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