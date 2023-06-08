Правда ли, что в 2005 году в Латвии Джорджу Бушу подарили футболку с надписью "Welcome peace duke!"?

Наиболее ярко историю описал человек под ником Смотрящий, приславший письмо в редакцию ныне закрытой газеты "Дуэль"* (№51(449), 20 декабря 2005 года): "Не перевелись ещё в Латвии патриоты, свидетельством чего стал недавний визит в эту прибалтийскую республику президента США Джорджа Буша. Принимали его как самого дорогого гостя… Ну а проявлением апофеоза народной любви к американскому президенту должны были стать встречи с простыми латышскими гражданами. Встречи удались на славу. Некая неизвестная нам героиня латышского сопротивления преподнесла дорогому Джорджу футболку с его портретом и верноподданнической надписью по-английски: "Welcome peace duke!" Внешне всё выглядело весьма благопристойно, и Буш, должно быть, растрогался, увидя такое искреннее проявление дружеских чувств латышского народа. Его, наверное, ещё нигде не приветствовали как "герцога мира" — именно так и переводится надпись на майке. Однако всякий владеющий русским языком и умеющий хотя бы прочитать пару слов по-английски не мог не заметить глубочайшего смысла, вложенного латышской патриоткой в эту короткую приветственную фразу: "Добро пожаловать, пис дюк!" P. S. Некоторые считают, что ни о каком патриотическом акте и речи быть не может. Мол, всё объясняется недалёкостью и недомыслием вышеупомянутой латвийской барышни. Однако мы совершенно не согласны с этим и с негодованием отвергаем даже намёки на недомыслие. Славно сработали латышские патриоты. Верной дорогой идёте, товарищи!"

За 18 лет фотография Буша-младшего с футболкой обошла многие платформы: в 2005 году её публиковали пользователи LiveJournal (тут, тут и тут), в 2011-м — на сайте "Большой вопрос", в 2014-м — на "ЯПлакалъ", в 2016-м — в Twitter, в 2017-м — на Fishki.net, в 2019-м — на "Пикабу", в 2020-м — на "Ответах Mail.ru" и в 2023-м — на Reddit, а также на других сайтах (тут, тут, тут и тут).