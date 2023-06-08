Уже почти 20 лет по Сети ходит фотография, где якобы запечатлено, как в 2005 году латвийка дарит президенту США футболку с его портретом и английской фразой, созвучной русскому ругательству. "Проверено.Медиа" рассказывает о том, случалось ли такое в действительности.
Правда ли, что в 2005 году в Латвии Джорджу Бушу подарили футболку с надписью "Welcome peace duke!"?
Наиболее ярко историю описал человек под ником Смотрящий, приславший письмо в редакцию ныне закрытой газеты "Дуэль"* (№51(449), 20 декабря 2005 года): "Не перевелись ещё в Латвии патриоты, свидетельством чего стал недавний визит в эту прибалтийскую республику президента США Джорджа Буша. Принимали его как самого дорогого гостя… Ну а проявлением апофеоза народной любви к американскому президенту должны были стать встречи с простыми латышскими гражданами. Встречи удались на славу. Некая неизвестная нам героиня латышского сопротивления преподнесла дорогому Джорджу футболку с его портретом и верноподданнической надписью по-английски: "Welcome peace duke!" Внешне всё выглядело весьма благопристойно, и Буш, должно быть, растрогался, увидя такое искреннее проявление дружеских чувств латышского народа. Его, наверное, ещё нигде не приветствовали как "герцога мира" — именно так и переводится надпись на майке. Однако всякий владеющий русским языком и умеющий хотя бы прочитать пару слов по-английски не мог не заметить глубочайшего смысла, вложенного латышской патриоткой в эту короткую приветственную фразу: "Добро пожаловать, пис дюк!" P. S. Некоторые считают, что ни о каком патриотическом акте и речи быть не может. Мол, всё объясняется недалёкостью и недомыслием вышеупомянутой латвийской барышни. Однако мы совершенно не согласны с этим и с негодованием отвергаем даже намёки на недомыслие. Славно сработали латышские патриоты. Верной дорогой идёте, товарищи!"
За 18 лет фотография Буша-младшего с футболкой обошла многие платформы: в 2005 году её публиковали пользователи LiveJournal (тут, тут и тут), в 2011-м — на сайте "Большой вопрос", в 2014-м — на "ЯПлакалъ", в 2016-м — в Twitter, в 2017-м — на Fishki.net, в 2019-м — на "Пикабу", в 2020-м — на "Ответах Mail.ru" и в 2023-м — на Reddit, а также на других сайтах (тут, тут, тут и тут).
Джордж Буш-младший был не первым политиком, получившим в качестве прозвища каламбурное словосочетание peace duke, которое с английского переводится как "герцог мира" и созвучно русскому ругательству. Считается, что оно появилось ещё в конце XX века — так в анекдоте называли президента СССР Михаила Горбачёва. Время от времени о созвучии вспоминают, чтобы использовать его в политических целях. Один из таких случаев произошёл совсем недавно — в мае 2023 года. Тогда появились сообщения о том, что якобы в самом центре Нью-Йорка на одном из медиафасадов на Таймс-сквер показали рекламу с фразой Zelensky is peace duke — "Проверено" разобрало вирусную видеозапись и установило, что это был фейк.
Что касается Буша, то в 2005 году он действительно совершал визит в Латвию во время своего второго президентского срока — политик пробыл в Риге с 6 по 7 мая. Его поездка по Европе была приурочена к празднованию 60-летия окончания Второй мировой войны на территории Европы, а одной из остановок была Москва, где Буш присутствовал на параде в честь Дня Победы.
Хотя в своём выступлении в Риге Буш благодарил народ Латвийской Республики за тёплый приём, не все жители страны были настроены дружелюбно. Так, инициативная группа "Я за мир" призывала рижан встретить американского президента акцией мирного протеста: на рекламные стенды, окна домов и витрины кафе в центре города предлагалось наклеить специально подготовленные к визиту плакаты с осуждением войны в Ираке. На одном из постеров был изображён пацифик с подписью Imagine, George! ("Представь себе, Джордж!", что отсылает к песне Джона Леннона Imagine). На другом плакате показаны иракский пленный под пытками и мать Буша, которая говорит: "…but, George! Did I teach you that?" ("…но Джордж! Разве я учила тебя этому?"). И наконец, были постеры с изображениями самого президента и надписью Welcome peace duke! — одно из них полностью повторяет картинку с футболки на интересующем нас снимке.
Фотографии плакатов, вывешенных на рижских улицах и заснятых накануне приезда Буша в мае 2005-го, можно найти на сайтах разных фотоагентств — например, американского Getty Images или британского Alamy.
Несмотря на то что в Риге на самом деле проводилась протестная акция, оригинал вирусного фото Буша с ней никак не связан. Исходную версию снимка "Проверено" обнаружило с помощью обратного поиска по картинке, и выяснилось, что сделали его не в Латвии и не в 2005 году. На фотографии американский президент запечатлён вместе с Олимпией Джин Сноу, сенатором от штата Мэн. На сайте Сената США фотография была размещена с такой подписью: "22 октября 2002 года — сенатор Олимпия Сноу и Джордж Буш с гордостью демонстрируют футболку Moxie во время визита президента в город Бангор".
Первоисточник отредактированной версии снимка нам найти не удалось. Однако практически на всех поделившихся ею ресурсах, которые изучило "Проверено", поддельное фото размещено с вотермаркой сайта fotki.lv, причём на картинках без этого логотипа заметно, что он был неаккуратно замазан. Таким образом, скорее всего, портрет Буша и фразу Welcome peace duke! на футболку ещё 18 лет назад добавил один из пользователей fotki.lv.
Большей частью неправда
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