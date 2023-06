Правда ли, что в 2005 году в Латвии Джорджу Бушу подарили футболку с надписью "Welcome peace duke!"?

Хотя в своём выступлении в Риге Буш благодарил народ Латвийской Республики за тёплый приём, не все жители страны были настроены дружелюбно. Так, инициативная группа "Я за мир" призывала рижан встретить американского президента акцией мирного протеста: на рекламные стенды, окна домов и витрины кафе в центре города предлагалось наклеить специально подготовленные к визиту плакаты с осуждением войны в Ираке. На одном из постеров был изображён пацифик с подписью Imagine, George! ("Представь себе, Джордж!", что отсылает к песне Джона Леннона Imagine). На другом плакате показаны иракский пленный под пытками и мать Буша, которая говорит: "…but, George! Did I teach you that?" ("…но Джордж! Разве я учила тебя этому?"). И наконец, были постеры с изображениями самого президента и надписью Welcome peace duke! — одно из них полностью повторяет картинку с футболки на интересующем нас снимке.