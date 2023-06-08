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Сжигая тетради, школьник уничтожил дорожку к морю

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video.

В Звейниекциемсе загорелась деревянная дорожка к морю, сгорела и скамейка. Как сообщает передача Bez Tabu, виновники отозвались и, судя по всему, договорились о восстановлении дорожки.

По словам местных, школьник, отмечая окончание учебного года, решил избавиться от тетрадей и сжечь их. Судя по всему, под дорожкой.

Государственная полиция получила информацию о горящих на улице Упес в Звейниекциемсе деревянной пешеходной дорожке и скамейке 30 мая.

В связи с произошедшим начата ведомственная проверка, Государственная полиция ждет заявления от самоуправления.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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