Турецкий банк начал закрывать счета части россиян и списывать средства

Некоторые клиенты столкнулись с неожиданным списанием средств в различных валютах, в результате чего многие счета были закрыты. Клиенты банка указали, что Denizbank закрыл счета, которые фактически не используются, т.е. счета, на которых в течение последних трех месяцев не велась деятельность, а сумма денег там не превышает 2000 лир (чуть меньше 100 долларов). Другие клиенты банка также заметили, что банк начал закрывать валютные счета неактивных пользователей.

По данным Telegram-канала "Ранарод", один из его подписчиков потерял 51 лиру и 2,86 доллара, а другой - больше 22 долларов. Лиры, доллары и евро могли быть списаны в период с 5 по 8 июня. В квитанциях по операциям указано, что списание классифицируется как "комиссионная плата за ведение счета". Служба поддержки банка на звонки не отвечает, а операторы "горячей линии" говорят, что ничем помочь не могут.

В сентябре 2022 года Denizbank отказался обслуживать карты российской платежной системы "Мир". Это произошло после того, как США пригрозили вторичными санкциями против банков, обслуживающих такие карты. Financial Times также сообщила, что США и Европейский союз усиливают давление на Турцию, чтобы ограничить возможности местных банков помочь России в обхождении санкций.