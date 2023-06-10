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Россия атаковала Одесскую область дронами: погибли три человека

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Одесса
Одесса Фото: Elizabete Vizgunova-Vikmane

В ночь на субботу российские войска атаковали Одесскую область дронами, все они были уничтожены, однако в результате атаке погибли трое мирных жителей, еще более 10 пострадали, сообщает оперативное командование "Юг".

По информации оперативного командования, украинские силы противовоздушной обороны уничтожили все дроны Shahed-131/136, направленные в Одесскую область.

Однако в результате воздушного боя обломки одного дрона попали в квартиру многоэтажного дома, вызвав пожар на площади в 50 кв. метров. Пожар оперативно был ликвидирован, однако трое мирных жителей погибли.

Взрывная волна нанесла разрушения нескольким многоквартирным домам, более 10 человек получили ранения.

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