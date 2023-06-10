В продажу поступят несколько тысяч билетов на Праздник песни и танца

С 10:00 понедельника в открытую продажу поступят билеты на хоровой концерт Tīrums. Dziesmas ceļš и его генеральную репетицию, на заключительный концерт Kopā Augšup и его генеральную репетицию - почти 2 тыс. билетов, на танцевальное представление Mūžīgais dzinējs - более 1 тыс. билетов, на танцевальный концерт Balts - более 700 билетов, а также билеты на другие мероприятия.

За один раз можно приобрести не более четырех билетов на одно мероприятие. Всего за одну покупку можно приобрести не более 20 билетов. Продажу билетов обеспечивает Bilešu paradīze.

С 12 июня все желающие смогут приобрести билеты и на выставку народного творчества Mēs, которая будет экспонироваться на улице Спорта, 2, с 1 по 30 июля. Участники Праздника песни и танца смогут посетить выставку бесплатно.

С 12 июня также можно будет получить в интернете или кассах входные билеты на бесплатное мероприятие XXVII Вселатвийского праздника песни и XVII Праздника танца, которое пройдет в закрытых помещениях. Желающим предоставляется возможность бесплатно посетить финальный конкурс танцевального коллектива в субботу, 17 июня, в Международном выставочном центре на Кипсале - не более двух пригласительных на человека, на концерт коллектива старшего поколения Klusums reiz par tautu tapa 3 июля в Рижском цирке, а также на спектакли театра самодеятельности в Рижском театре им. М. Чехова 6 и 7 июля.