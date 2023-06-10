Взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ в Турции: есть погибшие

Взрыв произошел примерно в 8.45 утра в принадлежащем государству комплексе Корпорации механической и химической промышленности на окраине столицы Анкары, пишет "Медуза".

Начато расследование причин взрыва.

На место происшествия были направлены несколько автомобилей скорой помощи и пожарных.

По информации телеканала NTV, в результате взрыва выбило окна в магазинах и домах в округе.

По данным Министерства обороны Турции, погибли пятеро рабочих, находившихся под завалами.