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Взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ в Турции: есть погибшие

rus.tvnet.lv
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Автомобиль скорой помощи в Турции. Фото иллюстративное.
Автомобиль скорой помощи в Турции. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В субботу в Турции в результате взрыва на заводу про производству ракет и взрывчатых веществ погибли минимум пять человек, сообщило Министерство обороны Турции.

Взрыв произошел примерно в 8.45 утра в принадлежащем государству комплексе Корпорации механической и химической промышленности на окраине столицы Анкары, пишет "Медуза".

Начато расследование причин взрыва.

На место происшествия были направлены несколько автомобилей скорой помощи и пожарных.

По информации телеканала NTV, в результате взрыва выбило окна в магазинах и домах в округе.

По данным Министерства обороны Турции, погибли пятеро рабочих, находившихся под завалами.

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