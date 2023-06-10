"Этап разведки боем". Что известно о наступлении ВСУ на юге Украины

Со вторника внимание всего мира приковано к разрушенной плотине в Новой Каховке и затоплению, которое охватило почти 600 квадратных километров по обе стороны Днепра.

Несмотря на то, что Кремль отрицает причастность к разрушению плотины, это непохоже на совпадение. Плотина и дорога через нее представляли собой возможное направление атаки для украинской армии, ищущей способы дестабилизировать положение российских войск.

Весьма вероятно, что российские силы, контролировавшие дамбу, решили ее взорвать, что сняло с повестки дня одну из военных операций Киева.

Киев уже неоднократно проявлял интерес к этому участку фронта.

В конце апреля украинские военные форсировали реку и заняли позиции у города Олешки. Украинцы также взяли под контроль несколько небольших островов в дельте Днепра недалеко от Херсона.

Военные планы Киева в этом районе неизвестны и в настоящее время носят теоретический характер. Катастрофическое наводнение сделало переправу через реку пока невозможной.

"Но россияне понимали, что возможность такая была, - говорит Кузан.

Прорыв плотины вызвал катастрофические наводнения на юге Украины Фото: EPA

Но к востоку от зоны наводнения боевые действия продолжились с новой силой.

"Тяжелые бои продолжаются на нескольких участках фронта", - написало в четверг утром в твиттере министерство обороны Великобритании, добавив, что на большинстве участков Украина владеет инициативой.