Нынешние и потенциальные партнеры требуют от "Нового Единства" ясности с коалицией

Быть новой коалиции или нет? Вот вопрос, ответы на который разнятся. Из трех нынешних коалиционных партий процесс, который премьер-министр Кришьянис Кариньш называет расширением коалиции, поддерживает только его "Новое Единство" (НЕ). На этой неделе начались прямые переговоры с "Прогрессивными" и Союзом зеленых и крестьян (СЗК), несмотря на строго высказанные возражения Национального объединения (НО) и "Объединенного списка" (ОС) против изменения состава существующей коалиции. Бесконечно долго эти разговоры не могут продолжаться, поскольку, как сообщает программа Латвийского телевидения De Facto, в настоящее время уже с нескольких сторон звучат требования к НЕ и Кариньшу внести ясность относительно того, продолжает ли работу нынешнее правительство или будет создано новое.
После избрания на пост президента кандидата от НЕ Эдгара Ринкевича с помощью голосов оппозиционных "Прогрессивных" и СЗК в латвийской политике начался "хаос и бардак" - так представители ОС и НО регулярно характеризуют начатые премьер-министром переговоры о расширении коалиции. Все более настойчиво звучат требования к крупнейшей силе коалиции дать ясный ответ, в частности от НО - численно наименьшего партнера по коалиции. При этом НО было партнером НЕ последние 12 лет.
"Глядя на то, как сейчас развиваются события, я считаю, что это будет коалиция из трех партий: или в существующем составе, или в том составе, который голосовал за президента. И, конечно, возможно, есть какие-то попытки и "Единство" хотело бы привлечь к этой новой модели коалиции еще кого-то, но пока не кажется, что это будет очень успешно, - считает глава НО, депутат Сейма Райвис Дзинтарс. - Мы ожидаем и просим ясности, потому что, на наш взгляд, такие неясные условия очень нездоровы для сотрудничества. У нас, у государства, впереди большие вызовы: принятие бюджета в непростых условиях, по-прежнему в повестке дня есть налоговые реформы, которые требуют большого доверия и способности партнеров сотрудничать. (...) Конечно, все могут притворяться, заявляя, что работа идет нормально и правительство стабильно, но именно эти неопределенности и интриги "Единства" не позволяют правительству идти по нормальным рельсам", - комментирует Дзинтарс.
НО критикует предложение Кариньша работать вместе с "Прогрессивными", которые являются их идеологическими противниками по нескольким вопросам. Как и НО, ОС также обвиняет НЕ в продаже собственных принципов, так как фактор обвиняемого в тяжких преступлениях и находящегося под санкциями США Айвара Лембергса теперь не является препятствием для призыва в коалицию СЗК.
В понедельник НЕ выступило с заявлением о том, что и правление партии, и правление фракции Сейма единогласно поддержали начатые Кариньшем переговоры о расширении коалиции. НЕ также подчеркнуло, что не сотрудничает и не будет работать с обвиняемыми в тяжких преступлениях лицами и строго выступает против коррупции и обворовывания государства. Из дальнейших объяснений соратников Кариньша вытекает, что на практике это означало бы неучастие Лембергса в коалиционных собраниях. Политики, которые раньше работали в СЗК, в кулуарах над этим только ухмыляются.
Однако с выраженным своей фракцией мнением согласен и руководитель Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин (НЕ), который в 2010 году в закрытом голосовании не был утвержден судьей Верховного суда - этот результат тогда объяснили также влиянием Лембергса на фракцию СЗК.
"Если вы считаете, что я избран сюда, чтобы справиться с какими-то своими травмами, у вас неверное представление, - говорит Юдин. - И вопрос в том, как лучше организовать нашу работу, как должен работать Сейм. Я понимаю, что все время говорит о Лембергсе, но, простите, когда мы создаем коалицию, это не значит - о, наши лучшие друзья и мы хотим вместе пойти в бар посидеть. Это совершенно другая ситуация. В принципе каждая партия охотно руководила бы одна, и те самые союзники в коалиции - это подарок от избирателей".
Юдин подчеркивает то, что говорит и Кариньш - речь идет не о создании нового правительства, а о расширении существующей коалиции, поскольку 54 голосами трудно всегда обеспечить большинство во всех комиссиях Сейма и, соответственно, успешно направлять законопроекты.
У коалиции НЕ с "Прогрессивными" и СЗК было бы еще меньше - 52 голоса. Как НО, так и ОС утверждают, что участие в такой коалиции они даже не рассматривают, а возможность, что какие-то депутаты могли бы отколоться, отрицают. Например, заместитель руководителя фракции ОС в Сейме Айва Виксна подчеркивает: "Именно так. ОС - это монолит, ОС един - так было, так есть, и, если понадобится, так ОС будет работать и в оппозиции. Я думаю, что мы пришли, чтобы работать, а не сидеть, но в любом случае мы объединены".
На вопрос, останется ли таким ОС, Виксна дважды - сначала осторожно, потом уже увереннее - повторила: "Я думаю, что мы останемся едиными".
Представители СЗК на этой неделе в публичной риторике отправились в контратаку на ОС и НО. Кандидата на должность президента от ОС Улдиса Пиленса СЗК назвал "кандидатом, выдвинутым Андрисом Шкеле и Айнарсом Шлесерсом", в свою очередь, в случае НО был упомянут визит члена правления партии, мэра Огре Эгила Хелманиса к российскому миллиардеру, находящемуся под санкциям Европейского cоюза, при этом гражданину Латвии, коллекционеру фарфора Петру Авену.
По крайней мере в настоящее время отношения этих партий ставят под сомнение дружескую работу в одном правительстве. Опытный политик СЗК, заместитель руководителя фракции Сейма Аугустс Бригманис в разговоре с De Facto заявил, что 52 или 54 голоса - не такая уж и большая разница. Он утверждает, что со своей стороны СЗК не проводит никаких красных линий, но важнее всего, могут ли партии договориться о существенных делах.
Сколько времени это может потребовать? СЗК тоже не хочет ждать слишком долго, говорит Бригманис: "Одна точка отсчета - бюджет будущего года. И это необходимо понять, что довольно своевременно над этим вопросом... министерства уже работают. Ну, я думаю, что на данный момент есть какая-то ясность, что будет, за какие приоритеты в бюджете будущего года мы будем выступать и каково будет это видение. И политические силы работают над формированием бюджета будущего года. Или существующие, или в каком-то ином формате".
На официальную встречу с НЕ от партий оппозиции первыми отправились "Прогрессивные", которые после разговора признали, что обе партии в большой степени совпадают в мнениях. Однако ясность относительно будущего правительства "Прогрессивные" хотят получить уже в июне. Партия также подчеркивает, что ее участие в правительстве еще является открытым вопросом, пока не имеется четких позиций всех возможных партнеров по существенным вопросам для "Прогрессивных" - например, о Стамбульской конвенции.
Несмотря на то, что у "Прогрессивных" уже осенью прошлого года был опыт продолжительного, но неудачного общения относительно работы в правительстве, на этот раз они видят серьезную решимость НЕ, говорит сопредседатель "Прогрессивных", депутат Сейма Андрис Шуваев: "Я считаю, что это истинное желание, которое вытекает из того, что существующие три партии коалиции в настоящее время, по-моему, так сильно поссорились, что, похоже, неизбежно нужно искать решения, которые, возможно, выходят за пределы коалиции этих трех сил. Я не считаю, что это просто церемония - если бы так было и если бы мы почувствовали, что это так, то мы бы не пошли на такие разговоры".
"Прогрессивные" после разговоров также запустили, так сказать, "мяч Лембергса" на половину НЕ, сказав, что возможные риски в связи с этим депутатом Вентспилсской думы премьер-министр должен обсудить с СЗК. В то же время Кариньш, который сразу же после избрания президента быстро объявил о необходимости расширить коалицию, но дальнейшие разговоры явно замедлил, теперь говорит, что не колеблется: "Я думаю, что всему обществу было бы хорошо, чтобы мы быстрее добрались до какой-либо ясности. Конечно, переговоры определят фактический ход, но с моей стороны не будет никаких колебаний. Я, скорее, сделаю все, чтобы процесс продвигался вперед".
Предосторожность Кариньша может быть связана с позицией президента Эгила Левитса, который проводит последний месяц в должности главы государства, что в случае падения правительства он не готов назвать премьера, который возьмет в коалицию СЗК.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!