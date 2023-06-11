Нынешние и потенциальные партнеры требуют от "Нового Единства" ясности с коалицией

После избрания на пост президента кандидата от НЕ Эдгара Ринкевича с помощью голосов оппозиционных "Прогрессивных" и СЗК в латвийской политике начался "хаос и бардак" - так представители ОС и НО регулярно характеризуют начатые премьер-министром переговоры о расширении коалиции. Все более настойчиво звучат требования к крупнейшей силе коалиции дать ясный ответ, в частности от НО - численно наименьшего партнера по коалиции. При этом НО было партнером НЕ последние 12 лет.

"Глядя на то, как сейчас развиваются события, я считаю, что это будет коалиция из трех партий: или в существующем составе, или в том составе, который голосовал за президента. И, конечно, возможно, есть какие-то попытки и "Единство" хотело бы привлечь к этой новой модели коалиции еще кого-то, но пока не кажется, что это будет очень успешно, - считает глава НО, депутат Сейма Райвис Дзинтарс. - Мы ожидаем и просим ясности, потому что, на наш взгляд, такие неясные условия очень нездоровы для сотрудничества. У нас, у государства, впереди большие вызовы: принятие бюджета в непростых условиях, по-прежнему в повестке дня есть налоговые реформы, которые требуют большого доверия и способности партнеров сотрудничать. (...) Конечно, все могут притворяться, заявляя, что работа идет нормально и правительство стабильно, но именно эти неопределенности и интриги "Единства" не позволяют правительству идти по нормальным рельсам", - комментирует Дзинтарс.