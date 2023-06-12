Гороскоп на неделю с 12 по 18 июня: идеальное время, но только до субботы...

Стрелец

Стрельцов ожидает успех, но он может очень легко уйти - точно так же, как и пришел. Чтобы этого не случилось, важно помнить, что некоторые вещи нельзя обсуждать с посторонними. Это крайне важно сейчас, так как планеты и звезды находятся в таком положении, при котором небрежно брошенное слово может стать причиной больших проблем. Жизнь Стрельцов придет к той точке, к которой должна прийти. Им нужно следовать за интуицией, не забывая про логику и личный опыт. Крайности неизбежно приведут к регрессу в любой из сфер - будь то любовь или работа.

Козерог

Не исключено, что в жизни Козерогов появится какая-то новая переменная - новый человек, новые заботы, новая любовь, вдохновение и так далее. Что именно это будет, сказать заранее нельзя, но то, что важный элемент появится, сомнений почти нет. Поиски счастья происходят не только на работе, но и дома, когда мы лежим на диване и расслабляемся. Козерогам будет сложно остаться в проигрыше, но они могут проиграть, если сузят фокус внимания до какой-то одной проблемы. Нужно смотреть на мир шире.

Водолей

Водолеям нужно срочно закрыть энергетические дыры, поскольку на этой неделе планеты и звезды хотят, чтобы они сделали решающий рывок к своей цели. Начиная с субботы Водолеям будет сильно мешать в этом плане Сатурн, поэтому нужно постараться закончить все важные дела до пятницы. Еще Водолеям нужно быть почаще наблюдателями, ведь люди вокруг могут говорить очень важные вещи, а также вести себя не совсем предсказуемо. Астрологи считают, что неудачи в одной сфере станут подспорьем к успеху в другой, но лишь до 16 июня включительно.

Рыбы

Рыб на этой неделе будут встречать по одежке. Это значит, что нужно выглядеть максимально презентабельно, какой бы ни была встреча - деловой, романтической или какой-то иной. Рыбам нужно узнать, какие черты характера в них обожают окружающие. Это поможет понять, над чем стоит поработать, а также осознать, какое поведение наиболее полезно с точки зрения общения, любви, работы. Окружающие люди будут ждать от Рыб добра и внимания. Астрологи советуют Рыбам подарить это всем без исключения. Не стоит быть избирательными в плане добра.