Гороскоп на неделю с 12 по 18 июня: идеальное время, но только до субботы...

Эта неделя обещает быть динамичной и в некоторых случаях непредсказуемой. Тем не менее она будет благоприятной, но только для тех, кто может и умеет планировать дела, а не бежать впереди паровоза.
Астрологи DailyHoro считают, что предстоящие семь дней - идеальное время для любых дел, но советуют быть осторожными, так как в субботу начинается ретроградное движение Сатурна.
Овен
Овнам до начала ретроградной фазы Сатурна необходимо как можно скорее осуществить самоисцеление через самопрощение. Это крайне важно, так как в новых жизненный этап нужно входить чистыми. Нельзя корить себя за ошибки прошлого. Очень важно отпустить обиды на самих себя, иначе жизнь примет далеко не самый приятный оборот. Еще астрологи напоминают, что во время самого сильного Меркурия лучшее - враг хорошего. Нет ни единого повода думать иначе. Если хочется сделать что-то безукоризненно, данный перфекционизм лучше побороть, ведь разочарования будут достаточно сильными.
Телец
Вокруг Тельцов будет немало людей, которые начнут "мутить воду", строить козни, врать, лицемерить. Это не очень приятно, но, с другой стороны, это хорошо, так как можно будет легко понять, кто друг, а кто враг. Тельцам нужно внимательно смотреть за окружающими. На этой неделе все еще можно выходить из зоны комфорта, расширять влияние и делать что-то новое, однако лучше делать это чуточку осторожнее. Чрезмерная активность и чрезмерные риски могут оказаться безрезультатными, а также более опасными для самочувствия.
Близнецы
Близнецам необходимо помнить об осторожности, несмотря на то, что их главный покровитель в лице Меркурия максимально силен в их знаке Зодиака. Это та самая неделя, на которой нужно будет проявлять максимальную активность. Искать скрытый смысл во всем происходящем сейчас точно не стоит. Вместо этого лучше пытаться смотреть на мир объективно, без прикрас. Важно быть самими собой и не привлекать лишнего внимания дурными поступками. Важно дарить людям улыбки, смех, а также поддержку. Если вдруг нагрянет усталость, что не исключено, то важно взять паузу в делах и наладить сон.
Рак
Ракам на этой неделе будет везти, но, к сожалению, энергии может не хватать на все дела и на развлечения после работы. Еще эксперты считают, что в период с 12 по 18 июня нужно смотреть на все происходящее со стороны и делать соответствующие выводы. Раки смогут увидеть нечто очень важное, если настроятся на то, чтобы побыть просто наблюдателями. Им откроется очень важная истина.
Лев
Негативные эмоции и стресс крайне отрицательно влияют на организм, но на этой неделе Львы будут сильными, стойкими, несокрушимыми. К сожалению, все хорошее когда-то кончается. 17 июня Сатурн станет ретроградным, что очень плохо отразится на умении Львов переживать трудности. Это значит, что с 17 июня важно принимать поддержку со стороны близких и друзей. Гордость лучше отодвинуть в сторону. Можно оставаться в самой гуще событий, но периодически менять обстановку, чтобы не перегорать и не подвергать свою психику мощным негативным воздействиям со стороны.
Дева
Девам стоит на этой неделе сделать рывок в сторону мечты. Хватит сидеть на месте и бессмысленно ждать. С понедельника по пятницу ожидается крайне благоприятное время для любого вида работы. Девам просто необходимо вырвать победу из цепких лап врагов. Не исключено, что придется стать хитрее. Девы умны и расчетливы, поэтому смогут найти выход из любой ситуации. Не исключены нервы и стресс. Астрологи считают, что многие Девы смогут найти потерянные ранее вещи, причем уже в начале недели.
Весы
Весам нужно бороться за место под солнцем, ведь это их время. Они нередко будут встречать на своем пути людей, которые считают себя вечно правыми. Обращать внимание на зазнавшихся персон с завышенной самооценкой не стоит. Вместо этого лучше сфокусироваться на общении с кем-то приятным, добродушным, открытым, заботливым и простым. Не стоит также поступать опрометчиво. Лучше взвешивать каждый свой шаг.
Скорпион
Скорпионам звезды и планеты на этой неделе помогут раскрыть в себе новые творческие возможности. Сказать, что период с 12 по 18 июня благоприятен, значит не сказать ничего. Это время, когда Скорпионы могут обрести счастье в любой из сфер жизни. Нужно лишь протянуть руку. Это прекрасное время для того, чтобы попробовать поменяться изнутри, сменить цель в жизни, попробовать взглянуть на привычные вещи под другим углом. Также на этой неделе можно отправляться в дальние путешествия, знакомиться с людьми, искать новую работу и новые увлечения.
Стрелец
Стрельцов ожидает успех, но он может очень легко уйти - точно так же, как и пришел. Чтобы этого не случилось, важно помнить, что некоторые вещи нельзя обсуждать с посторонними. Это крайне важно сейчас, так как планеты и звезды находятся в таком положении, при котором небрежно брошенное слово может стать причиной больших проблем. Жизнь Стрельцов придет к той точке, к которой должна прийти. Им нужно следовать за интуицией, не забывая про логику и личный опыт. Крайности неизбежно приведут к регрессу в любой из сфер - будь то любовь или работа.
Козерог
Не исключено, что в жизни Козерогов появится какая-то новая переменная - новый человек, новые заботы, новая любовь, вдохновение и так далее. Что именно это будет, сказать заранее нельзя, но то, что важный элемент появится, сомнений почти нет. Поиски счастья происходят не только на работе, но и дома, когда мы лежим на диване и расслабляемся. Козерогам будет сложно остаться в проигрыше, но они могут проиграть, если сузят фокус внимания до какой-то одной проблемы. Нужно смотреть на мир шире.
Водолей
Водолеям нужно срочно закрыть энергетические дыры, поскольку на этой неделе планеты и звезды хотят, чтобы они сделали решающий рывок к своей цели. Начиная с субботы Водолеям будет сильно мешать в этом плане Сатурн, поэтому нужно постараться закончить все важные дела до пятницы. Еще Водолеям нужно быть почаще наблюдателями, ведь люди вокруг могут говорить очень важные вещи, а также вести себя не совсем предсказуемо. Астрологи считают, что неудачи в одной сфере станут подспорьем к успеху в другой, но лишь до 16 июня включительно.
Рыбы
Рыб на этой неделе будут встречать по одежке. Это значит, что нужно выглядеть максимально презентабельно, какой бы ни была встреча - деловой, романтической или какой-то иной. Рыбам нужно узнать, какие черты характера в них обожают окружающие. Это поможет понять, над чем стоит поработать, а также осознать, какое поведение наиболее полезно с точки зрения общения, любви, работы. Окружающие люди будут ждать от Рыб добра и внимания. Астрологи советуют Рыбам подарить это всем без исключения. Не стоит быть избирательными в плане добра.
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