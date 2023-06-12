Миллионер Раймонд Геркенс: "Деньги не могут быть смыслом жизни"

Оказалось, что для беспокойств нет оснований. Геркенс наслаждается преклонным возрастом вместе с женой на своей вилле.

"Я закрылся в своей вилле, пью кофе, курю и думаю о красивых девушках, а также о том, что в жизни имеет смысл и ценность, а что - нет.

Например, деньги - дерьмо, они не могут быть смыслом жизни. Теперь, когда я думаю об этом... самое большое волнение и удовольствие для меня исходили от самого процесса зарабатывания денег. Это увлекательно, интересно, во многом креативно. Несомненно, в какой-то момент также приятно вложить заработанные деньги в дело. Я бы солгал, если бы сказал, что нет. Потому что видеть плоды своего труда - это большое удовольствие. Например, когда я строил свою виллу - восторг был неописуемый, нравилось радовать глаз и прочее.