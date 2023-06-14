Женщина, объявленная мертвой, начала дышать, уже будучи в гробу

The Guardian со ссылкой на Министерство здравоохранения Эквадора рассказывает, что 76-летняя Белла Монтойя была госпитализирована 9 июня с подозрением на инсульт и остановку сердца. Врачи боролись за жизнь женщины, но она не реагировала на реанимационные мероприятия. В результате дежурный врач объявил о ее смерти.

В этот же день семья Монтойи отвезла ее тело в похоронное бюро. "Нас там было 20 человек. Примерно через пять часов из гроба послышались звуки. Когда мы подошли, то увидели, что она тяжело дышит", - рассказал ее сын Жилберто Барбера. Он также добавил в интервью El Universo, что "она изо всех сил пыталась дышать".

Монтойя была перевезена в ту же больницу и помещена в отделение интенсивной терапии. В настоящее время она находится под медицинским наблюдением.

Министерство здравоохранения Эквадора собрало специальный комитет для расследования инцидента. Семья Беллы Монтойи будет обращаться в прокуратуру с заявлением о врачебной халатности.