"Посмотрим на этого повара из "Кухни": Назаров и Васильева в Риге о войне, Путине и любви

Примечательно, что 9 июня один концерт должен был пройти в Даугавпилсском дворце культуры, но он не состоялся, а 14 июня мероприятие из ATTA Centre было перенесено в кинотеатр K/Suns. Но зал был заполнен на 98%!

"10-я страна. 10-й концерт. 10-й город", - начал свое приветствие Дмитрий Назаров. Он подчеркнул, что сегодня первый теплый день за последние 2 недели их гастролей.

Дмитрий Назаров Фото: Фото RUS TVNET

Актер указал, что сейчас современные технологии позволяют многое. Они волновались, придут ли люди на сегодняшний концерт. "А то у нас тут был один концерт. Ну, это большой привет организаторам". Днем их встречали люди, фотографировались и были удивлены, что Назаров и Васильева будут выступать в их городе. Они ничего не знали о концерте: "Вот как люди умеют испортить что-то хорошее".