"Посмотрим на этого повара из "Кухни": Назаров и Васильева в Риге о войне, Путине и любви

14 июня в Риге выступили осудившие войну в Украине и покинувшие родину российские актеры Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева, ныне проживающие во Франции.
Примечательно, что 9 июня один концерт должен был пройти в Даугавпилсском дворце культуры, но он не состоялся, а 14 июня мероприятие из ATTA Centre было перенесено в кинотеатр K/Suns. Но зал был заполнен на 98%!
"10-я страна. 10-й концерт. 10-й город", - начал свое приветствие Дмитрий Назаров. Он подчеркнул, что сегодня первый теплый день за последние 2 недели их гастролей.
Актер указал, что сейчас современные технологии позволяют многое. Они волновались, придут ли люди на сегодняшний концерт. "А то у нас тут был один концерт. Ну, это большой привет организаторам". Днем их встречали люди, фотографировались и были удивлены, что Назаров и Васильева будут выступать в их городе. Они ничего не знали о концерте: "Вот как люди умеют испортить что-то хорошее".
"Мне нужно понять, на кого мне в процессе опираться. Кто сюда по своей воле пришел, а кого привели. Давай пойдем посмотрим на этого повара из "Кухни". Он же актер одной роли. Все остальные 180 не считаются. А вот "Кухня" - да! Бедный канал СТС. Что же ему теперь показывать?" - иронизировал Назаров со сцены.
Дмитрий Назаров и Ольга Васильева, как и обещали в своих интервью и релизах, представили рижанам программу "L'amour-мур, или Держава набекрень". Со сцены звучала емкая и до боли актуальная, тревожная гражданская поэзия, басни, авторские вещи, романсы и песня группы "Секрет", которую Николай Фоменко разрешил исполнять супругам.
Гражданские стихи Дмитрия Назарова были посвящены социальным и политическим вопросам. В них говорилось об ужасах войны, бессовестном раздолье пропаганды, безнаказанности власти, в частности, это было обращение к Владимиру Путину. Кстати, досталось в стихах и пропагандисту Владимиру Соловьеву, и актеру Ивану Охлобыстину за его призывы "Гойда!".
Дмитрий Назаров вспомнил, как Тверской суд Москвы осудил его спустя 5 дней после того, как суд в Гааге осудил Владимира Путина. Актер даже зачитал свое стихотворное обращение к президенту РФ.
На протяжении полутора часов Дмитрий Назаров и Ольга Васильева через юмор, стихи и песни обращались к вопросам социальной и политической справедливости. Где-то их посыл звучал невероятно трогательно и страшно. Например, когда исполнялась песня о матери, которая вынуждена объяснять своему ребенку, какие ужасы несет война.
Васильева и Назаров стремились вызвать у зрителей сочувствие и осознание того, что за беспредел происходит в соседней стране. На своем опыте людей, которые возразили действующей власти, а после были уволены из театра за свое мнение, они попытались продемонстрировать, что война в Украине братоубийственная и беспощадная.
Конечно, этот посыл доносился до зрительного зала через многочисленные поэтические средства - метафоры, символы и образы, которые пронизывали стихи и басни Назарова.
Так как программа называлась "L'amour-мур, или Держава набекрень", то вечер не обошелся без песен и стихов о любви. "Как будет "любовь" по-латышски?" - спросил актер у зала и даже несколько раз повторил со сцены это слово на латышском языке - mīlestība.
"Актеры любят аплодисменты", - сказал с улыбкой Дмитрий Назаров. Стоит добавить, что громкие аплодисменты были на протяжении всего вечера, а порой из рядов доносились возгласы "Браво!".
Галерея: Ольга Васильева и Дмитрий Назаров
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!