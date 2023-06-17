Осторожно: их пять! Знаки Зодиака с негативной энергетикой

Среди знаков Зодиака есть представители с ярко выраженной негативной энергетикой. Она проявляется не всегда, однако попасть под такое влияние опасно. Эксперты dailyhoro.ru рекомендуют ознакомиться с особенностями людей, которые могут отрицательно воздействовать на настроение и самочувствие собеседника.

Энергетическим вампиром может оказаться любой человек, и не обязательно он будет относиться к одному из перечисленных знаков Зодиака. Узнать таких людей несложно: при общении с ними у собеседников часто возникают головные боли, усталость и истощение, что свидетельствует об оттоке жизненной энергии.

Дева

Несмотря на то, что Девы кажутся миролюбивыми, они могут проявить не самую лучшую черту характера при более тесном общении. Представители этого знака Зодиака не могут удержаться от критики, которая порой губительно сказывается на взаимоотношениях.

Бестактные и порой жестокие высказывания Дев могут стать причиной конфликтов, а то и вовсе довести собеседника до нервного срыва. Энергетика Дев воздействует не только на коллег, но и на близких людей.