Вайкуле о непринятии некоторых россиян в Латвии: "За нас решило государство"

Сергей Николаевич провел параллели с периодом, когда в Европе начиналась Вторая мировая война. Лайма Вайкуле подчеркнула, что Латвия не может принять много беженцев исходя из вопросов безопасности: "У нас не так много жителей, чтобы принять 10 или 20 тысяч человек, которые убегают от войны. У нас нет никакой уверенности, что среди них не будет тех, кто хочет сделать что-то плохое".

Она добавила, что ей жаль людей, но Латвия решила именно так. Однако есть другие страны, которые готовы принять россиян, не желающих идти на фронт.

"Сегодня немного иначе, и мы оказываемся в положении, когда не принимаем... Мы все равно не решим эту проблему. За нас решило государство. Мы не можем принять. Мне очень жаль, но я надеюсь, что люди, которые не хотят воевать, смогут найти страны, где их примут. Я надеюсь, что им удастся избежать этой катастрофы", - подытожила Лайма.

Сергей Николаевич - российский театральный критик, журналист, культуртрегер, медиаменеджер. С 1982 по 1990 год возглавлял журнал "Советский театр", работал в журналах "Огонек", "Домовой", ELLE. Был главным редактором журналов Madame Figaro и Citizen K. С 2009 года - главный редактор журнала "Сноб". Был ведущим программы "Культурный обмен", автор и составитель одиннадцати литературных сборников, изданных "Редакцией Елены Шубиной". Среди них бестселлеры "Всё о моем отце" (2011), "Красная стрела" (2013), "Всё о моем доме" (2015), "33 отеля, или Здравствуй, красивая жизнь!" (2018). На данный момент Сергей Николаевич покинул РФ и находится в эмиграции.

Видео: Лайма Вайкуле и Сергей Николаевич