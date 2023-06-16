ОС и Нацобъединение сегодня не будут участвовать в переговорах о расширении коалиции

До этого, в 13:00, ОС примет участие в заседании коалиции.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") пригласил сегодня на переговоры представителей пяти партий - "Нового Единства", ОС, Национального объединения, Союза зеленых и крестьян и "Прогрессивных".

Как заявил Таварс, если Кариньш не откажется обсуждать расширение коалиции, ОС не будет участвовать в подобном "цирке" с теми, кто пытался свалить правительство в четверг.

Национальное объединение - тоже

Национальное объединение также не будет участвовать в сегодняшних переговорах коалиции с участием Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных", сообщили агентству LETA представители Нацобъединения - министр сообщения Янис Витенбергс и депутат Сейма Янис Домбрава.

Витенбергс отметил, что Нацобъединению не ясен формат переговоров. "Возможно, в следующий раз будет приглашена уже партия Росликова или Шлесерса, поэтому не стоит тратить время на странные переговоры", - сказал он.

Домбрава также сообщил, что Нацобъединение не будет участвовать в переговорах партий коалиции с двумя оппозиционными партиями с целью расширения коалиции. Нацобъединение ожидает от премьер-министра Кришьяниса Кариньша разъяснений, поддерживает ли он работу нынешней трехпартийной коалиции, сказал депутат.

Как сообщалось, на инициированном партиями "Латвия на первом месте" и "Стабильности!" голосовании в четверг СЗК и "Прогрессивные" проголосовали за отставку правительства Кариньша.